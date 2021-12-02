Shamli News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Mon, 16 Nov 2026 12:50 AM IST
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क्रिकेट प्रतियोगिता
गांव हिरनवाड़ा में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में भैसानी और बुटराड़ा के बीच फाइनल मुकाबला सुबह 10 बजे से।
दिव्यांग जांच शिविर
जिला अस्पताल में दिव्यांग जांच प्रमाणपत्र शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।
धरना
शामली गन्ना समिति कार्यालय पर बकाया गन्ना ब्याज को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन दोपहर दो बजे से।
कथा
थानाभवन की सरस्वती विहार कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का चौथा दिन दोपहर दो बजे से।
भगवती जागरण
चौसाना की परशुराम धर्मशाला के पास मां भगवती जागरण का आयोजन रात नौ बजे से।
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गांव हिरनवाड़ा में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में भैसानी और बुटराड़ा के बीच फाइनल मुकाबला सुबह 10 बजे से।
दिव्यांग जांच शिविर
जिला अस्पताल में दिव्यांग जांच प्रमाणपत्र शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।
धरना
शामली गन्ना समिति कार्यालय पर बकाया गन्ना ब्याज को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन दोपहर दो बजे से।
कथा
थानाभवन की सरस्वती विहार कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का चौथा दिन दोपहर दो बजे से।
भगवती जागरण
चौसाना की परशुराम धर्मशाला के पास मां भगवती जागरण का आयोजन रात नौ बजे से।