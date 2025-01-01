Shamli News: घर में प्रवेश न मिलने पर धरने पर बैठी महिला

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शामली के दिल्ली रोड निवासी जीनत की करीब नौ वर्ष पहले गंगेरू मार्ग निवासी साजिद से शादी हुई थी। जीनत का आरोप है कि वह बच्चे को दवाई दिलाने डॉक्टर के पास गई थी। वापस लौटने पर ससुराल वालों ने दरवाजा नहीं खोला। काफी देर इंतजार के बाद वह घर के बाहर बैठ गई और अंदर प्रवेश दिलाने की मांग करने लगी।जांच अधिकारी थाना प्रभारी बच्चू सिंह ने बताया कि महिला का ससुराल पक्ष से काफी समय से विवाद चल रहा है। वह मायके में रह रही थी और मंगलवार को ससुराल आई थी। पुलिस दोनों पक्षों को समझाकर मामले का समाधान कराने और दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया। पीड़िता की तहरीर पर कार्रवाई की जाएगी।