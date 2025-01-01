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Shamli News: घर में प्रवेश न मिलने पर धरने पर बैठी महिला

Wed, 09 Sep 2026 12:52 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Wed, 09 Sep 2026 12:52 AM IST
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Woman sits on protest after not being allowed to enter her house
गंगेरू रोड पर घर के बाहर धरना देती विवाहिता। संवाद
कांधला। गंगेरू मार्ग पर मंगलवार को ससुराल में प्रवेश न मिलने पर विवाहिता ससुराल के घर के बाहर धरने पर बैठ गई। महिला के हंगामे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन देर शाम तक ससुराल पक्ष ने दरवाजा नहीं खोला।
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शामली के दिल्ली रोड निवासी जीनत की करीब नौ वर्ष पहले गंगेरू मार्ग निवासी साजिद से शादी हुई थी। जीनत का आरोप है कि वह बच्चे को दवाई दिलाने डॉक्टर के पास गई थी। वापस लौटने पर ससुराल वालों ने दरवाजा नहीं खोला। काफी देर इंतजार के बाद वह घर के बाहर बैठ गई और अंदर प्रवेश दिलाने की मांग करने लगी।
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जांच अधिकारी थाना प्रभारी बच्चू सिंह ने बताया कि महिला का ससुराल पक्ष से काफी समय से विवाद चल रहा है। वह मायके में रह रही थी और मंगलवार को ससुराल आई थी। पुलिस दोनों पक्षों को समझाकर मामले का समाधान कराने और दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया। पीड़िता की तहरीर पर कार्रवाई की जाएगी।
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