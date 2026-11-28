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इसे परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। विद्यार्थी विषयवार पाठ्यक्रम डाउनलोड कर पूरे साल की पढ़ाई की योजना बना सकेंगे। इससे हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। साथ ही शिक्षकों को भी निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा कराने में सहूलियत होगी।वेबसाइट पर कक्षा नौ, 10, 11 और 12 के लिए अलग-अलग विकल्प दिए गए हैं। विद्यार्थी अपनी कक्षा का चयन कर संबंधित विषय का मासिक पाठ्यक्रम देख और डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा नौ और 10 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, चित्रकला, गृहविज्ञान, कंप्यूटर, वाणिज्य और संगीत समेत विभिन्न विषय शामिल हैं।वहीं कक्षा 11 और 12 में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, लेखाशास्त्र और व्यवसाय अध्ययन समेत अन्य विषयों का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया गया है।