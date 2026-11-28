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शुक्रवार को बान्नीपुर गांव के सतीश के बेटे शिवम की बरात शामली शामला में आई थी। शादी समारोह में खाना खाने के कुछ देर बाद लोगों को उल्टी-दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। बराती और घरातियों की हालत बिगड़ती देख कई ने प्लेट में लिया खाना छोड़ दिया। विभिन्न ने खाना खाया ही नहीं। मौजूदा ग्राम प्रशासक दीपा देवी, सुरेश, डॉ. मुकेश गर्ग और अजित ने शामली के निजी अस्पताल में उपचार कराया। वहीं सचिन शर्मा, मोनू, करण सिंह और फूल्लो ने गांव में ही निजी चिकित्सक से दवाई ली। ग्राम प्रशासक दीपा ने बताया कि दस से अधिक लोगों की तबीयत खराब हुई। हालांकि इलाज के बाद सभी की हालत में सुधार आया।सूचना मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम गांव पहुंची। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सैनिक सिंह ने बताया कि तीन-चार लोगों को अधिक परेशानी हुई जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दूध, खोया और पनीर के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही तबीयत बिगड़ने का वास्तविक कारण स्पष्ट होगा।फूड प्वाइजनिंग से बचाव के उपायजिला अस्पताल के सीएमएस डा. मनोज कुमार के अनुसार शादी समारोह में ताजा और अच्छी तरह पका भोजन ही परोसें। दूध, पनीर और खोया जैसे खाद्य पदार्थों को उचित तापमान पर रखें। भोजन बनाने और परोसने में साफ पानी और स्वच्छ बर्तनों का इस्तेमाल करें। लंबे समय तक खुले में रखे भोजन को खाने से बचें। उल्टी-दस्त होने पर ओआरएस का घोल और पर्याप्त तरल पदार्थ दें। गंभीर लक्षण या शरीर में पानी की कमी होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें।