Shamli News: बिहार के युवक ने बनाई थी वांछित शूटर सत्यम के नाम से फर्जी आईडी
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sat, 28 Nov 2026 01:14 AM IST
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शामली। हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड में वांछित एक लाख रुपये के इनामी शूटर सत्यम कादियान के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी बनाकर पुराने वीडियो और फोटो प्रसारित करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी बिहार के मधेपुरा जिले के गांव रतनपुरा का निवासी अंकित यादव है। उसे राजस्थान के श्रीगंगानगर से गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से फर्जी आईडी संचालित करने में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है।
व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बनाई आईडी
एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 26 अगस्त को गायक अंकित बालियान की हत्या हुई थी। हत्याकांड में शामिल आरोपियों के नाम और फोटो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे थे। इन पोस्ट पर मिल रहे व्यूज देखकर अंकित यादव ने भी एक लाख के इनामी सत्यम कादियान के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बना ली। इन पर सत्यम के पुराने वीडियो और फोटो पोस्ट करने लगा। आरोपी ने आईडी चलाने के लिए अपने दादा और पिता के नाम से लिए गए मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया। आरोपी ने बताया कि वह प्लास्टर करने का काम करता है।
17 आरोपी प्रकाश में
एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हत्याकांड में अब तक 17 आरोपी प्रकाश में आए हैं। दो मुख्य शूटर सुमित और मोहित 31 अगस्त को पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। सत्यम कादियान, आर्यन संधू, भोलू एक लाख के इनामी हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए एसओजी और सर्विलांस की टीमें प्रयास कर रही हैं। पांच आरोपी तिहाड़ और एक करनाल जेल में बंद हैं। उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए न्यायालय में पैरवी की जा रही है। कनाडा में रह रहे दो आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर प्रत्यर्पण के प्रयास किए जा रहे हैं।
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व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बनाई आईडी
एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 26 अगस्त को गायक अंकित बालियान की हत्या हुई थी। हत्याकांड में शामिल आरोपियों के नाम और फोटो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे थे। इन पोस्ट पर मिल रहे व्यूज देखकर अंकित यादव ने भी एक लाख के इनामी सत्यम कादियान के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बना ली। इन पर सत्यम के पुराने वीडियो और फोटो पोस्ट करने लगा। आरोपी ने आईडी चलाने के लिए अपने दादा और पिता के नाम से लिए गए मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया। आरोपी ने बताया कि वह प्लास्टर करने का काम करता है।
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17 आरोपी प्रकाश में
एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हत्याकांड में अब तक 17 आरोपी प्रकाश में आए हैं। दो मुख्य शूटर सुमित और मोहित 31 अगस्त को पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। सत्यम कादियान, आर्यन संधू, भोलू एक लाख के इनामी हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए एसओजी और सर्विलांस की टीमें प्रयास कर रही हैं। पांच आरोपी तिहाड़ और एक करनाल जेल में बंद हैं। उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए न्यायालय में पैरवी की जा रही है। कनाडा में रह रहे दो आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर प्रत्यर्पण के प्रयास किए जा रहे हैं।
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