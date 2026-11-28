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व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बनाई आईडीएसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 26 अगस्त को गायक अंकित बालियान की हत्या हुई थी। हत्याकांड में शामिल आरोपियों के नाम और फोटो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे थे। इन पोस्ट पर मिल रहे व्यूज देखकर अंकित यादव ने भी एक लाख के इनामी सत्यम कादियान के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बना ली। इन पर सत्यम के पुराने वीडियो और फोटो पोस्ट करने लगा। आरोपी ने आईडी चलाने के लिए अपने दादा और पिता के नाम से लिए गए मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया। आरोपी ने बताया कि वह प्लास्टर करने का काम करता है।17 आरोपी प्रकाश मेंएसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हत्याकांड में अब तक 17 आरोपी प्रकाश में आए हैं। दो मुख्य शूटर सुमित और मोहित 31 अगस्त को पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। सत्यम कादियान, आर्यन संधू, भोलू एक लाख के इनामी हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए एसओजी और सर्विलांस की टीमें प्रयास कर रही हैं। पांच आरोपी तिहाड़ और एक करनाल जेल में बंद हैं। उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए न्यायालय में पैरवी की जा रही है। कनाडा में रह रहे दो आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर प्रत्यर्पण के प्रयास किए जा रहे हैं।