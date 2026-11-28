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नाहिद हसन कैराना विधानसभा सीट से तीन बार जीत दर्ज कर चुके हैं। 2014 के उपचुनाव में नाहिद ने भाजपा के अनिल कुमार को 1,099 वोटों से हराया। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मृगांका सिंह को 21,162 वोटों से हराया था। इसके बाद 2022 के चुनाव में भी दोनों आमने-सामने आए। इस बार नाहिद हसन ने 25,887 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। लगातार दो चुनावों में जीत के बाद सपा ने तीसरी बार भी उन पर भरोसा जताया है।भाजपा के सामने प्रत्याशी चयन की चुनौतीकैराना सीट पर भाजपा किसे मैदान में उतारेगी, इस पर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। पिछले दोनों चुनाव में मृगांका सिंह को नाहिद हसन से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में पार्टी पुराने चेहरे पर भरोसा जताती है या किसी नए प्रत्याशी को मौका देती है।अब 2027 के मुकाबले पर निगाहेंनाहिद हसन की जीत का अंतर बढ़ा है। अब टिकट मिलने के बाद उनके सामने लगातार तीसरी जीत दर्ज करने की चुनौती होगी। दूसरी ओर भाजपा के लिए कैराना सीट पर वापसी अहम होगी। प्रत्याशियों के चयन, स्थानीय मुद्दों और चुनावी गठबंधन की स्थिति स्पष्ट होने के बाद मुकाबले की तस्वीर सामने आएगी। भाजपा जिलाध्यक्ष रामजीलाल कश्यप का कहना है कि पार्टी हाईकमान की प्रत्याशी घोषित करेगा। इस पर विचार चल रहा है।संभावित दावेदारों के नामकैराना विधानसभा सीट पर भाजपा से जिन नेताओं के नाम संभावित दावेदारों के रूप में चर्चा में हैं, उनमें पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह, अनिल चौहान, रमेश गौड़ कश्यप, बाबा गौतमनाथ और पूर्व मंत्री एवं भाजपा एमएलसी वीरेंद्र सिंह के बेटे मनीष चौहान शामिल हैं।