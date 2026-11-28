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बृहस्पतिवार शाम करीब 6:30 बजे मुख्य मार्ग पर तिरंगा स्मारक के पास अपाचे बाइक सवार दो युवकों ने मोहल्ला पीपलोतला निवासी कलीम का सैमसंग मोबाइल फोन लूट लिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाली। इसके बाद मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों तक पहुंची।पुलिस के अनुसार, बदमाशों की ओर से तमंचे से तीन गोलियां चलाई गईं, जबकि पुलिस ने 9 एमएम की पिस्टल से दो गोलियां चलाईं। गोली लगने से दोनों घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने रेफर कर दिया।n दोस्ती में तस्लीम भी जुड़ा, कुंडल झपटने की वारदातों में नाम : एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार दोनों बदमाश बाइक से महिलाओं का पीछा कर कुंडल झपटने की वारदातों में भी शामिल रहे हैं।आरोपियों के कब्जे से दिल्ली से चोरी की गई अपाचे बाइक, कलीम से लूटा गया सैमसंग मोबाइल, दो तमंचे 315 बोर, तीन कारतूस और दो खोखे बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।