Shamli News: पुलिस के रिश्वत लेने की पोस्ट करने के मामले में दो गिरफ्तार

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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कल्याण सिंह निवासी वार्ड नंबर-09, फलावदा, तहसील मवाना, मेरठ और कमल सैनी निवासी हरड़ फतेहपुर, थाना थानाभवन के रूप में हुई। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 29 सितंबर को एक्स पर गढ़ीपुख्ता निवासी बिलाल और सलीम के नाम और मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर एक पोस्ट प्रसारित की गई थी। पोस्ट में स्मैक सप्लाई, बाइक चोरी कर कबाड़ में कटवाने और 315 बोर के तमंचे सप्लाई करने में पुलिस को लाखों रुपये प्रति माह देकर भी परेशान करने का आरोप लगाया था।पुलिस के अनुसार तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पोस्ट प्रसारित करने में कल्याण सिंह और कमल सैनी की भूमिका सामने आई, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी का कहना है कि दोनोें आरोपियों का चालान कर दिया।