Shamli News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Wed, 16 Sep 2026 01:14 AM IST
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प्रवचन
जैन स्थानक शामली में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।
प्रशिक्षण
बनत स्थित बीआरसी कार्यालय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का तीसरा दिन सुबह 10 बजे से।
किसान दिवस
कलक्ट्रेट सभागार में किसान दिवस का आयोजन दोपहर 12.30 बजे से।
धरना
गन्ना समिति परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन का दसवां दिन दोपहर 2 बजे से।
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जैन स्थानक शामली में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।
प्रशिक्षण
बनत स्थित बीआरसी कार्यालय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का तीसरा दिन सुबह 10 बजे से।
किसान दिवस
कलक्ट्रेट सभागार में किसान दिवस का आयोजन दोपहर 12.30 बजे से।
धरना
गन्ना समिति परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन का दसवां दिन दोपहर 2 बजे से।