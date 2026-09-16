Shamli News: पटाखे जैसी आवाज वाले 65 साइलेंसर और 40 प्रेशर हॉर्न पर बुलडोजर चलाया
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Wed, 16 Sep 2026 01:16 AM IST
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शामली। यातायात पुलिस ने मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न, हूटर और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की।
अभियान के दौरान वाहनों से पटाखे जैसी आवाज निकालने वाले 65 मोडिफाइड साइलेंसर और 40 प्रेशर हॉर्न उतरवाए गए। मंगलवार को इन्हें स्क्रैप करा दिया गया। वहीं मैकेनिक और वाहन एक्सेसरीज की दुकानों पर भी छापा मारकर 29 मोडिफाइड साइलेंसर और 34 प्रेशर हॉर्न जब्त किए गए।
यातायात प्रभारी निधि चौधरी ने बताया कि एक जनवरी से 14 सितंबर तक चेकिंग और जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान मोडिफाइड साइलेंसर के 442 और प्रेशर हॉर्न के 1054 चालान किए गए। 45 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर निरस्तीकरण की रिपोर्ट एआरटीओ को भेजी गई। इनमें शराब पीकर वाहन चलाने वाले 25 चालक शामिल हैं।
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अभियान के दौरान वाहनों से पटाखे जैसी आवाज निकालने वाले 65 मोडिफाइड साइलेंसर और 40 प्रेशर हॉर्न उतरवाए गए। मंगलवार को इन्हें स्क्रैप करा दिया गया। वहीं मैकेनिक और वाहन एक्सेसरीज की दुकानों पर भी छापा मारकर 29 मोडिफाइड साइलेंसर और 34 प्रेशर हॉर्न जब्त किए गए।
यातायात प्रभारी निधि चौधरी ने बताया कि एक जनवरी से 14 सितंबर तक चेकिंग और जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान मोडिफाइड साइलेंसर के 442 और प्रेशर हॉर्न के 1054 चालान किए गए। 45 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर निरस्तीकरण की रिपोर्ट एआरटीओ को भेजी गई। इनमें शराब पीकर वाहन चलाने वाले 25 चालक शामिल हैं।
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