Shamli News: रिमझिम फुहारों से मौसम हुआ सुहाना, तापमान तीन डिग्री गिरा

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शनिवार सुबह को बादल छाने के साथ ही रिमझिम फुहारें कभी हल्की तो कभी तेज चलती रही। दोपहर दो बजे तक रुक-रुककर बूंदाबांदी हुई। इससे लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली। शाम तक आसमान में घने बादल छाने से बारिश होने की संभावना बनी रही। मौसम में आए बदलाव में अधिकतम तापमान 31 डिग्री से कम होकर 28 जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस स्थिर बना रहा। सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ की मौसम वैज्ञानिक डॉ. श्वेता सिंह ने बताया कि रविवार को बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

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शामली। जिले में शनिवार सुबह से लेकर दोपहर तक रुक-रुककर हुई रिमझिम फुहारों से मौसम सुहाना बन गया। इसके बाद शाम तक बादल छाए रहे। इससे अधिकतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई जबकि न्यूनतम तापमान स्थिर बना है।