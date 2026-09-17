Shamli News: किसान दिवस में गूंजा बकाया गन्ना मूल्य भुगतान का मुद्दा

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भाकियू के युवा जिलाध्यक्ष प्रभात मलिक ने कहा कि गन्ने का नया सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन थानाभवन मिल ने अभी तक किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया है। कपिल खाटियान ने सड़कों पर घूम रहे आवारा गोवंशों से हादसे हो रहे हैं। उन्हें गोशालाओं में भेजने की मांग की।किसान कुंवरपाल ने झाल, बलवा, कुड़ाना, हसनपुर और लिसाढ़ में रात के समय हो रहे अवैध मिट्टी खनन की शिकायत कर खनन पर रोक लगाने की मांग की। किसानों ने खेतों पर जाते समय ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटे जाने और पशु चिकित्सालयों में पर्याप्त दवाएं नहीं मिलने की समस्या रखी।कुलदीप पंवार नाला ने शामली शुगर मिल के आसपास छाई की समस्या दूर कराने और रेलवे स्टेशन के सामने सड़क के गड्ढे ठीक कराने की मांग की। राजन जावला डांगरोल ने ग्राम सुन्ना में नदी के पार शामली से बिजली उपलब्ध कराने की मांग रखी।अजय निवासी पिंडौरा ने दथेडा जाने वाली जर्जर बिजली लाइन ठीक कराने और गागौर शुगर मिल के रास्ते को चौड़ा कराने की मांग की। सुनील पंवार निवासी नाला ने एलम बाईपास पर गोल चक्कर बनवाने और कपिल खाटियान ने झिंझाना-थानाभवन मार्ग के बीच लगे बिजली के खंभे हटाने की मांग की।कविता चौधरी निवासी भैंसवाल ने भैंसानी इस्लामपुर में जर्जर 11 केवी लाइन ठीक कराने और बंदरों को पकड़वाने की मांग की। पूर्व किसान दिवस में प्राप्त समस्याओं के समाधान की जानकारी जिला कृषि अधिकारी ने किसानों को दी। जिलाधिकारी ने किसानों को समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया।इस दौरान सीडीओ बृजेंद्र शुक्ल, उप कृषि निदेशक प्रमोद कुमार, जिला कृषि अधिकारी प्रदीप कुमार यादव, विदेश मलिक, अजीत सिंह आदि मौजूद रहे।