Shamli News: पुतला फूंकने को लेकर सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्कामुक्की और झड़प

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुतला छीनने को लेकर सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की और तीखी झड़प हुई। धक्का-मुक्की के दौरान गिरने से एलम की पूर्व चेयरमैन दीपा पंवार व सपा जिला महासचिव कलीम हसन को चोट आई। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर महिला कार्यकर्ताओं से बदसलूकी करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में पहुंचकर मुख्य चुनाव आयुक्त का पोस्टर जलाया।सपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ताना के नेतृत्व में कार्यकर्ता कैराना रोड पर मंदिर के पास इकट्ठा हुए। वहां से कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च शुरू किया। कार्यकर्ता विजय चौक, फव्वारा चौक, वीवी इंटर कॉलेज रोड होते हुए शिव चौक पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के पोस्टर का पुतला फूंकने की कोशिश की तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस से धक्का-मुक्की और झड़प हुई। पुलिस ने पुतला छीनने की कोशिश की। जिसमें पुतले का पोस्टर लेकर कार्यकर्ता भाग निकले।धक्का-मुक्की में एलम की पूर्व चेयरमैन दीपा पंवार गिरकर घायल हो गई। दीपा पंवार का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उसे घसीटा, जिससे उसके हाथ में चोट आई। उन्होंने बताया कि सपा जिला महासचिव कलीम को भी चोट लगी। इसके बाद कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए गांधी पार्क पहुंचे और वहां पर चुनाव आयुक्त के पोस्टर को आग के हवाले किया।सपा जिलाध्यक्ष चौधरी सुरेन्द्र सिंह ने पुलिस पर पैदल मार्च के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाते हुए निंदा की।इस दौरान सपा महिला सभा की जिलाध्यक्ष अर्चना चौधरी, पूर्व ब्लाॅक प्रमुख ठा. शेर सिंह राणा, वतन सिंह सैनी, शोकेंद्र, राहुल सैनी, इमरान राणा, तासीन मंसूरी, सुरेश, वासिल चौधरी, रवि बालियान, अमित बंसल, प्रदीप चौधरी, मुकैश सैनी, सच्चू, विनित मुखिया, विनित रोड, आसकरण, मुस्तकीम, तौफीक कुरैशी, सलीम कुरैशी,जाकिर राणा हुसैन अहमद, आकाश कुमार, अजीम जंग, रहीस जंग आदि मौजूद रहे।सपा कार्यकर्ताओं का महिलाओं से दुर्व्यवहार करने का आरोप गलत है। किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया। सार्वजनिक स्थान पर मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला जलाने से पहले ही पुलिस ने कब्जे में ले लिया था। सुमित शुक्ला, एएसपी