Shamli News: वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

थानाभवन थानाक्षेत्र के गांव मादलपुर निवासी कृष्ण (30), सुमित (19) व कार्तिक (15) रविवार सुबह घर से मजदूरी पर गए थे। देर शाम को तीनों बाइक द्वारा गांव बलवा से घर जा रहे थे। दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर बलवा कट के पास अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस तीनों घायलों को जिला अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने कृष्ण को मृत घोषित कर दिया। अन्य दोनों घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस की सूचना पर परिजन अस्पताल पहुंचे।जांच अधिकारी उपनिरीक्षक मुकेश दिनकर ने बताया कि हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। इस मामले में परिजनों की तरफ से अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।