Shamli News: सिटी में आज

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शामली के मिल रोड स्थित जैन स्थानक में प्रवचन सुबह 8 बजे से।

शिविर

जिला अस्पताल में दिव्यांग जांच शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।

धरना

गन्ना समिति शामली परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को किसानों का धरना दोपहर 2 बजे से।



दंगल

थानाभवन के मेला गुघाल में दंगल में पहलवानों के बीच मुकाबले सांय चार बजे।

रामलीला मंचन

शहर के हनुमान धाम स्थित रामलीला मैदान में आयोजित रामलीला में राम जन्म और वेदवती संवाद रात्रि आठ बजे से।

बाबरी के रामलीला मैदान में नारद मोह संवाद का मंचन रात्रि 8 बजे से।

प्रवचन