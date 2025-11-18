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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 5 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ

Mon, 05 Oct 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:00 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 05-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

01:43 AM, 05-Oct-2026

Bijnor News: सपाइयों ने निकाला पैदल मार्च, दिया धरना

SP workers took out a foot march and staged a sit-in.
SP workers took out a foot march and staged a sit-in. और पढ़ें
01:42 AM, 05-Oct-2026

Bijnor News: हवा में अस्पताल, कागजों में मरम्मत, नौ लाख 72 हजार का घोटाला

Hospital in the air, repairs on paper, scam of Rs 9.72 lakh और पढ़ें
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01:41 AM, 05-Oct-2026

Bijnor News: कासमपुरगढ़ी के पास पिंजरे में गुलदार कैद, ग्रामीणों को राहत

eopard captured in cage near Kasampurgarhi, relief to villagers और पढ़ें
01:40 AM, 05-Oct-2026

Bijnor News: नहटौर थाने में तैनात दरोगा सड़क हादसे में घायल, मां व ताऊ की मौत

Inspector posted at Nahtaur police station injured in road accident, mother and uncle died और पढ़ें
01:39 AM, 05-Oct-2026

Bijnor News: नए फोन के लिए सुहागपुर में टावर पर चढ़ा युवक

A young man climbed a tower in Suhagpur to get a new phone.A young man climbed a tower in Suhagpur to get a new phone.
A young man climbed a tower in Suhagpur to get a new phone. और पढ़ें
01:37 AM, 05-Oct-2026

Baghpat News: मोबाइल छीनने वाला बदमाश मुठभेड़ में घायल, साथी गिरफ्तार

crime news और पढ़ें
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01:36 AM, 05-Oct-2026

Bijnor News: रेलवे की जमीन को कब्जामुक्त कराने का अभियान शुरू

Campaign launched to free railway land from encroachment
Campaign launched to free railway land from encroachment और पढ़ें
01:36 AM, 05-Oct-2026

Baghpat News: जेन अल्फा ने भविष्य अंधकार में जाता देख उठाई आवाज तो स्कूल टूटने से बचा

school news और पढ़ें
01:35 AM, 05-Oct-2026

Baghpat News: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा

crime news और पढ़ें
01:34 AM, 05-Oct-2026

Bijnor News: तीन दशक से बदहाल सड़क, गड्ढों में जिंदगी बेहाल

Road in bad shape for three decades, life miserable in potholes और पढ़ें
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