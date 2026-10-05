शामली में हादसा: ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर चालक की मौत, एक घायल; दोनों वाहन पलटे

पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया

हादसे की सूचना मिलते ही आदर्श मंडी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल शोएब को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, जावेद के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।



ईंट भट्ठे पर ढुलाई का काम करता था जावेद

परिजनों के अनुसार जावेद ट्रैक्टर-ट्रॉली से ईंट भट्ठे पर ईंट ढुलाई का काम करता था। रविवार रात करीब आठ बजे वह घर से काम के लिए निकला था। करीब 10 बजे परिवार को हादसे की सूचना मिली। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे तो जावेद की मौत हो चुकी थी।



पुलिस ने शुरू की जांच

आदर्श मंडी थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि देर रात सड़क हादसे की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे में ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉली दोनों पलट गए। उन्होंने बताया कि परिजनों की ओर से अभी तहरीर नहीं मिली है।