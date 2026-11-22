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हरियाणा के कैथल में शनिवार देर रात गुड़ लेकर जा रहा कैंटर सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुस गया। हादसे में गांव पिंडौरा जहांगीरपुर निवासी गुड़ व्यापारी शाहनवाज (22) की मौके पर मौत हो गई, जबकि अमजद घायल हो गया।

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पिंडौरा जहांगीरपुर निवासी साजिद ने बताया कि उसका चचेरा भाई शाहनवाज कैंटर में गुड़ बेचकर परिवार का पालन-पोषण करता था। शनिवार रात वह शामली से गुड़ और शक्कर लेकर कैथल जा रहा था। कैथल में प्रवेश करते समय नींद की झपकी आने से कैंटर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसा। हादसे में शाहनवाज की मौत हो गई। घायल अमजद का उपचार कराया गया। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हादसा कैथल का है। परिजनों ने वहीं शिकायत दी है।



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विधायक अशरफ अली ने परिवार को दी सांत्वना

हादसे की जानकारी मिलने पर थानाभवन विधायक अशरफ अली पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया।



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शहनाई बजने से पहले उठा जनाजा, चाचा के इंतकाल से टली थी शादी

शाहनवाज की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है और परिवार की खुशियां पल भर में गम में बदल गई हैं। उसके पिता याकूब भी गुड़ व शक्कर बेचकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। हादसे की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।