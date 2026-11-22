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थानाभवन नगर की अग्रवाल कॉलोनी में रविवार दोपहर डेंटिस्ट की पत्नी ज्योति का शव कमरे में पंखे से लटका मिला। पति खाना खाने के लिए घर पहुंचे तो घटना का पता चला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच कराई। पति के अनुसार, ज्योति कई माह से डिप्रेशन में थी। उसका उपचार चल रहा था और उसने लोगों से बातचीत करना भी बंद कर दिया था।

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ऊन क्षेत्र के गांव खेड़ा भाऊ निवासी डेंटिस्ट मनीष पिछले सात साल से थानाभवन की अरशद मार्केट में क्लीनिक चलाते हैं। वह पत्नी ज्योति (34) और पांच वर्षीय बेटे शिवाय के साथ अग्रवाल कॉलोनी में अमर गोयल के मकान में किराये पर रहते हैं। मनीष ने बताया कि रविवार दोपहर करीब 2:30 बजे वह क्लीनिक से खाना खाने घर पहुंचे तो पत्नी का शव पंखे से लटका मिला। उस समय बेटा शिवाय ट्यूशन पढ़ने गया हुआ था। पत्नी को इस हालत में देखकर उन्होंने पुलिस को सूचना दी।



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आठ माह से क्लीनिक पर भी नहीं जा रही थी ज्योति

मनीष ने बताया कि ज्योति पिछले करीब एक साल से डिप्रेशन में थी। उसका उपचार नोएडा में चल रहा था। करीब आठ-नौ माह से उसने क्लीनिक पर आना भी छोड़ दिया था। वह अकसर अकेले रहना पसंद करती थी और परिजनों के फोन भी नहीं उठाती थी। पड़ोसियों के अनुसार, ज्योति कई माह से घर से बाहर नहीं निकली थी और आसपास के लोगों से बातचीत भी बंद कर दी थी।

