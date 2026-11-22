यूपी: टैंक से कुचलकर शामली के लांस नायक मनीष समेत दो जवानों की मौत, ट्रेनिंग के दौरान दर्दनाक हादसा
अमर उजाला नेटवर्क, शामली Published by: Mohd Mustakim Updated Sun, 22 Nov 2026 12:20 PM IST
सार
Shamli News: शामली के भाज्जु गांव निवासी मनीष हिसार में तैनात थे। वहां ट्रेनिंग के दौरान मनीष और बदायूं निवासी अंकुश टैंक की चपेट में आ गए। मनीष तीन बहनों के इकलौते भाई थे। परिजनों का रोकर बुरा हाल है।
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विस्तार
हरियाणा के हिसार में ट्रेनिंग के दौरान एक दुखद हादसा हुआ, जिसमें शामली के भाज्जु गांव निवासी सेना के लांस नायक मनीष शहीद हो गए। यह घटना हिसार के भोजराज गांव में शनिवार दोपहर को हुई, जब ट्रेनिंग के दौरान एक टैंक जवान मनीष और बदायूं निवासी एक अन्य जवान अंकुश के ऊपर चढ़ गया। इस हादसे में दोनों जवानों की मौके पर ही मौत हो गई।
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मनीष के शहीद होने की सूचना मिलते ही उनके पैतृक गांव भाज्जु में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जिलाधिकारी प्रवीण वर्मा ने बताया कि मनीष सेना में लांस नायक के पद पर तैनात थे। शनिवार दोपहर को हिसार के भोजराज गांव में उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, तभी यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। हिसार प्रशासन की ओर से घटना की सूचना जिलाधिकारी को दे दी गई है।
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जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल अजय कुमार सिंह ने बताया कि शहीद मनीष का पार्थिव शरीर रविवार दोपहर तक गांव पहुंच जाएगा। इसके बाद सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
मिलनसार स्वभाव के थे मनीष
जवान के शहीद होने की खबर से गांव में गम का माहौल है। ग्राम प्रधान बॉबी ने बताया कि मनीष बेहद मिलनसार स्वभाव के थे और जब भी छुट्टी पर गांव आते थे तो सभी से मिलते-जुलते थे।
मिलनसार स्वभाव के थे मनीष
जवान के शहीद होने की खबर से गांव में गम का माहौल है। ग्राम प्रधान बॉबी ने बताया कि मनीष बेहद मिलनसार स्वभाव के थे और जब भी छुट्टी पर गांव आते थे तो सभी से मिलते-जुलते थे।
परिवार का इकलौता बेटा था मनीष, पिता दो बार रह चुके हैं हिंद केसरी
ग्राम प्रधान बॉबी ने यह भी बताया कि शहीद मनीष के पिता रामवीर सेना से सेवानिवृत्त हैं और दो बार हिंद केसरी का खिताब जीत चुके हैं। मनीष अपने परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी तीन बहनें भी हैं। मनीष हाल ही में दीपावली पर छुट्टी लेकर घर आया था और त्योहार के बाद ड्यूटी पर वापस हिसार पहुंचा था। घर से जाते समय उसने परिजनों से जल्द ही दोबारा आने का वादा किया था, लेकिन किसी को इस अनहोनी का अंदाजा नहीं था। जवान की शहादत की खबर से पूरा परिवार सदमे में है और मोहल्ले व गांव के लोग शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने के लिए जुटे हुए हैं।
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ग्राम प्रधान बॉबी ने यह भी बताया कि शहीद मनीष के पिता रामवीर सेना से सेवानिवृत्त हैं और दो बार हिंद केसरी का खिताब जीत चुके हैं। मनीष अपने परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी तीन बहनें भी हैं। मनीष हाल ही में दीपावली पर छुट्टी लेकर घर आया था और त्योहार के बाद ड्यूटी पर वापस हिसार पहुंचा था। घर से जाते समय उसने परिजनों से जल्द ही दोबारा आने का वादा किया था, लेकिन किसी को इस अनहोनी का अंदाजा नहीं था। जवान की शहादत की खबर से पूरा परिवार सदमे में है और मोहल्ले व गांव के लोग शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने के लिए जुटे हुए हैं।
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