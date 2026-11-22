{"_id":"6b0290a5fe0edba75709add6","slug":"up-two-soldiers-including-lance-naik-manish-from-shamli-killed-after-being-run-over-by-a-tank-2026-11-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: टैंक से कुचलकर शामली के लांस नायक मनीष समेत दो जवानों की मौत, ट्रेनिंग के दौरान दर्दनाक हादसा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन

हरियाणा के हिसार में ट्रेनिंग के दौरान एक दुखद हादसा हुआ, जिसमें शामली के भाज्जु गांव निवासी सेना के लांस नायक मनीष शहीद हो गए। यह घटना हिसार के भोजराज गांव में शनिवार दोपहर को हुई, जब ट्रेनिंग के दौरान एक टैंक जवान मनीष और बदायूं निवासी एक अन्य जवान अंकुश के ऊपर चढ़ गया। इस हादसे में दोनों जवानों की मौके पर ही मौत हो गई।

Trending Videos

मनीष के शहीद होने की सूचना मिलते ही उनके पैतृक गांव भाज्जु में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जिलाधिकारी प्रवीण वर्मा ने बताया कि मनीष सेना में लांस नायक के पद पर तैनात थे। शनिवार दोपहर को हिसार के भोजराज गांव में उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, तभी यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। हिसार प्रशासन की ओर से घटना की सूचना जिलाधिकारी को दे दी गई है।



विज्ञापन

विज्ञापन

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल अजय कुमार सिंह ने बताया कि शहीद मनीष का पार्थिव शरीर रविवार दोपहर तक गांव पहुंच जाएगा। इसके बाद सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।



मिलनसार स्वभाव के थे मनीष

जवान के शहीद होने की खबर से गांव में गम का माहौल है। ग्राम प्रधान बॉबी ने बताया कि मनीष बेहद मिलनसार स्वभाव के थे और जब भी छुट्टी पर गांव आते थे तो सभी से मिलते-जुलते थे।



विज्ञापन