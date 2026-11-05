शामली में अपराधी बेखौफ: कुड़ाना में चोरों का आतंक, एक रात में 15 ट्यूबवेलों के ताले तोड़कर सामान चोरी

सुबह खेतों पर पहुंचे किसानों को हुई जानकारी

बृहस्पतिवार सुबह किसान अपने खेतों पर पहुंचे तो ट्यूबवेलों के ताले टूटे मिले। अंदर सामान गायब देखकर उन्होंने अन्य ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद गांव में चोरी की वारदात को लेकर चर्चा फैल गई। किसानों ने पुलिस को सूचना दी और चोरी हुए सामान के बारे में जानकारी दी।



पुलिस ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

सूचना मिलने पर जांच अधिकारी करतार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित किसानों से चोरी हुए सामान के बारे में जानकारी जुटाई। पुलिस आसपास के क्षेत्र में भी जांच कर रही है।



जल्द किया जाएगा घटना का खुलासा: एसपी

एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कुड़ाना गांव में ट्यूबवेलों में चोरी की जानकारी मिली है। पुलिस टीम को मामले की गंभीरता से जांच कर जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए गए हैं। चोरी में शामिल आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।