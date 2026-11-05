हादसा: कार पर मौत बनकर पलटा कंटेनर, चार की मौत, चार दिन पहले ही दीपावली के लिए सजाया था घर, अब पसरा मातम

1 of 5 कार पर पलटा कंटेनर, चार की मौत - फोटो : अमर उजाला







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सहारनपुर कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र की गोकुल एनक्लेव में किरण का परिवार देहरादून में रह रहे छोटे बेटे की गर्भवती बहू का हाल जानने के लिए निकला था। देहरादून में प्रवेश करते ही उनकी कार पर कंटेनर पलट गया। इसमें किरण के साथ ही बेटे विश्वेश कपूर, बहू निशा, और कार चालक नीरज की मौत हो गई, जबकि पौत्र गंभीर रूप से घायल हो गया।

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कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र के जीपीओ रोड स्थित गोकुल एनक्लेव कॉलोनी निवासी विश्वेश कपूर सेल टैक्स के अधिवक्ता थे। कोर्ट रोड पर उनका कार्यालय है। उनका एक छह वर्षीय बेटा माहेर है। विश्वेश दो भाइयों में बड़े थे। उनका छोटा भाई दीपेश कपूर देहरादून में रहता है और बिल्डर है।



विश्वेश कपूर का परिवार वर्ष 2004 में मिशन कंपाउंड में रहता था। वहां से करीब चार साल पहले ही गोकुल एनक्लेव में नए घर में शिफ्ट हुआ था। बुधवार को विश्वेश अपनी मां किरण, पत्नी और बेटे के साथ शाम करीब चार बजे घर से निकले थे।

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कार चलाने के लिए चालक किराए पर किया था। बताया जा रहा है कि किरण अपने छोटे बेटे दीपेश कपूर की गर्भवती पत्नी को देखने के लिए जा रहे थे। परिवार में आने वाली नई खुशियों को लेकर उम्मीदें थीं, लेकिन इससे पहले ही मौत ने ऐसा झपट्टा मारा कि विश्वेश, उनकी पत्नी निशा, मां किरण और उनका चालक नीरज हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। पता लगते ही घर पर लोगों की भीड़ लग गई।

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तीन दिन पहले घर को झालरों से सजाया था

दिवाली का त्योहार नजदीक है। घरों में रोशनी और खुशियों की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कपूर परिवार के लिए दिवाली की खुशियां गम में बदल गईं। पड़ोसी प्रदीप ने बताया कि तीन दिन पहले ही विश्वेश ने दिवाली के लिए झालर लाकर पूरे घर को सजाया था। इसके साथ ही आतिशबाजी भी की थी। परिवार में विश्वेश, उनकी पत्नी, मां और बेटा है। एक बड़ी बहन है, जिनकी शादी हो चुकी है। दिल्ली में रहती हैं।

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