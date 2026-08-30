Shamli News: तसव्वर की हत्या में वांछित 25 हजार रुपये का इनामी इनामी गिरफ्तार

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यह घटना 24 अगस्त की रात करीब 10 बजे तीतरवाड़ा गांव में हुई थी। झिंझाना के गांव मसूरा निवासी बिलाल उर्फ बिल्लू अपने तीन साथियों के साथ सद्दाम की हत्या करने पहुंचा था। बिलाल को शक था कि सद्दाम के उसकी पत्नी के साथ संबंध हैं। उसे यह भी लगता था कि सद्दाम ने ही उसे 2021 में जेल भिजवाया था। इसी रंजिश के चलते बिलाल ने सद्दाम की हत्या की योजना बनाई थी। ग्रामीणों द्वारा पूछताछ करने पर आरोपियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान एक गोली तसव्वर (35) के पेट में लगी, जिससे अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।24 अगस्त को आरोपी बिलाल और उसके साथी सद्दाम की हत्या के इरादे से तीतरवाड़ा पहुंचे थे। ग्रामीणों ने मौके से दो बदमाश सोनिज निवासी मंडावर और मुबारिक निवासी बापौली, हरियाणा को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से पिस्टल और तमंचा बरामद किया था। तसव्वर के भाई सनव्वर की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें बिलाल उर्फ बिल्लू, सोनिज, मुबारिक और गौरव को नामजद किया गया था।पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने हत्याकांड में वांछित चल रहे गौरव और बिलाल उर्फ बिल्लू की गिरफ्तारी न होने पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस क्षेत्राधिकारी हेमंत कुमार ने बताया कि 25 हजार रुपये के इनामी गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरव ऊंचा गांव का निवासी है। एक अन्य वांछित मुख्य आरोपी बिलाल उर्फ बिल्लू अभी भी फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है।