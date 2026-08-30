Shamli News: आज पूरा होगा पुलिस को दिए पांच दिन का अल्टीमेटम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

26 अगस्त को शहर में नाला पटरी के पास शार्प शूटरों ने अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात में अंकित को नौ गोलियां मारे जाने की बात सामने आई थी। घटना के बाद अंकित के पिता सतबीर सिंह ने पुलिस को हत्याकांड के खुलासे के लिए पांच दिन का अल्टीमेटम दिया था। साथ ही आंदोलन की चेतावनी दी थी। अंकित के पिता सतबीर सिंह सेवानिवृत्त फौजी हैं। उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ी तो सेवानिवृत्त फौजी भी आंदोलन में शामिल होंगे।उधर, पुलिस हत्याकांड में शामिल शूटरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। पुलिस के अनुसार हरियाणा के करनाल, पानीपत समेत अन्य स्थानों के शार्प शूटरों के वारदात में शामिल होने की जानकारी मिली है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शूटरों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी है। जल्द ही हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा।भूपेंद्र का एक और वीडियो वायरल, बोला-हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली-फर्जी वीडियो साझा कर रहे कुछ लोग, अंकित के परिवार के साथ हूंशामली। अंकित बालियान की हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा करने वाले भूपेंद्र ढींगरा का एक और वीडियो शनिवार देर शाम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में भूपेंद्र कहता नजर आ रहा है कि उसने अंकित की हत्या की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। कुछ लोग उसके नाम से फर्जी वीडियो साझा कर रहे हैं।वीडियो में भूपेंद्र ने कहा कि वह अंकित के परिवार के साथ हैं और हत्याकांड का जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की पुलिस भी जांच कर रही है।