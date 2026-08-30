Shamli News: दभेड़ी टोल प्लाजा फायरिंग में एक और आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस ने इससे पहले तीन आरोपियों रोकी, सागर और सिकंदर को गिरफ्तार किया था। इन तीनों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। पुलिस के अनुसार, यह फायरिंग 27 अप्रैल को हुए विवाद की रंजिश में की गई थी। आरोपियों ने टोल कर्मियों पर गोली चलाई थी। घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी। जांच अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि अब सभी चार आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्हें जेल भेज दिया गया है।

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जलालाबाद। दभेड़ी टोल प्लाजा पर 6 मई की रात हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने वांछित चौथे आरोपी हर्ष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के साथ ही मामले में शामिल सभी चार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।