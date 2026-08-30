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Shamli News: दभेड़ी टोल प्लाजा फायरिंग में एक और आरोपी गिरफ्तार

Sun, 30 Aug 2026 12:28 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:28 AM IST
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Dabheri toll plaza firing case: Another accused arreDabheri toll plaza firing case: Another accused arrestedted
जलालाबाद। दभेड़ी टोल प्लाजा पर 6 मई की रात हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने वांछित चौथे आरोपी हर्ष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के साथ ही मामले में शामिल सभी चार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
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पुलिस ने इससे पहले तीन आरोपियों रोकी, सागर और सिकंदर को गिरफ्तार किया था। इन तीनों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। पुलिस के अनुसार, यह फायरिंग 27 अप्रैल को हुए विवाद की रंजिश में की गई थी। आरोपियों ने टोल कर्मियों पर गोली चलाई थी। घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी। जांच अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि अब सभी चार आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्हें जेल भेज दिया गया है।
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