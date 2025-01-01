Shamli News: पत्नी सीमा की भावुक अपील- इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करिए

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गांव बंतीखेड़ा निवासी हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या के बाद अब सीमा ने अंकित के अधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऑनलाइन आकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पति की जीवन यात्रा को परिस्थितियों ने छीना है। उन पर हुआ हमला बेहद खतरनाक था। परिवार हर सुबह इसी उम्मीद के साथ उठता है कि शायद आज न्याय की दिशा में कुछ सकारात्मक होगा, लेकिन दिन की शाम पीड़ादायक होती है कि कि मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं।सीमा ने कहा कि इन्साफ के लिए जस्टिस फॉर अंकित बालियान कैंपेन को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से चलाया जाएगा। सीमा ने हाथ जोड़कर सभी प्रशंसकों, शुभचिंतकों और लोगों से अपील की है कि वे इस मुश्किल समय में पहले की तरह उनके परिवार के साथ खड़े रहें और अपना समर्थन बनाए रखने के लिए इस मुहिम से जुड़े।उन्होंने सवाल किया कि उनके पति ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, उनके साथ ऐसी घटना होना किसकी जिम्मेदारी है, कौन जवाब देगा। सीमा ने कहा कि उनकी लाइफ तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अंकित के लिए आप सभी को हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। हम लोगों के लिए मुश्किल का वक्त है। जिंदगी कैसे जिए, यह समझ नहीं आता। जिंदगी ऐसी हो गई है कि मरना आसान लगता है और जीना मुश्किल लगता है। उन्होंने इन्साफ दिलाने में लोगों से सहयोग मांगा।अंकित बालियान हत्याकांड में वांछित आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगी हुई हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। -एनपी सिंह, एसपीये था मामलाहरियाणवी गायक अंकित बालियान की 26 अगस्त की शाम शामली में आर्यपुरी नाला पटरी पर अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी थी। इसके पांच दिन बाद पुलिस मुठभेड़ के दौरान 50-50 हजार रुपये के इनामी सुमित और मोहित मारे गए थे। पुलिस हत्या की साजिश के आरोप में सोनीपत निवासी रोहित उर्फ लाडला को गिरफ्तार कर चुकी है। हत्याकांड में शूटर सत्यम कादियान व आर्यन संधू और मुख्य साजिशकर्ता गोगी गैंग का राहुल उर्फ भोलू शाहपुरिया वांछित चल रहे हैं।