Shamli News: मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों में फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स ने किया उपचार

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रविवार को 23 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले आयोजित हुए। एनएचएम के संविदा कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद भी कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सक नहीं मिले। शहर के मोहल्ला बरखंडी स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर फार्मासिस्ट मनु शर्मा व स्टाफ नर्स आशा मरीजों को दवा दी। आरोग्य मेले में 23 मरीज आए, जिनमें 12 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई।मोहल्ला नानूपुरा स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्टाफ नर्स सुदेशना मरीजों को उपचार देते हुए मिली। मोहल्ला पंसारियान स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक सादिया सदफ ने मरीजों की जांच की। फार्मासिस्ट विकास कौशिक ने बताया कि आरोग्य मेले में 30 मरीज आए। जिनको दवाई दी गई।सीएमओ डॉ. तृप्ति कुमार सक्सेना ने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मेलों में सभी चिकित्सकों को मौजूद रहकर मरीजों को उपचार देने के लिए निर्देशित किया गया है। अगर कहीं पर चिकित्सक नहीं रहे तो उसके बारे में जानकारी की जाएगी।