Live
Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 19 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:00 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:00 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 19-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
विज्ञापन
लाइव अपडेट
01:36 AM, 19-Oct-2026
Bijnor News: छह महीना पहले निकाह, अब फंदे पर लटका मिला महिला का शवMarried six months ago, woman's body found hanging और पढ़ें
01:34 AM, 19-Oct-2026
Bijnor News: वन दरोगा को कुचलने का प्रयास करने वाले तीन लकड़ी तस्कर पकड़ेThree timber smugglers arrested for trying to crush a forest ranger और पढ़ें
विज्ञापन
01:33 AM, 19-Oct-2026
Bijnor News: बाइक की टक्कर से बीएससी की छात्रा की मौतBSc student dies in bike collision और पढ़ें
01:32 AM, 19-Oct-2026
Meerut News: मेरठ से लापता बालक, साहिबाबाद से मिलाBoy missing from Meerut found in Sahibabad और पढ़ें
01:32 AM, 19-Oct-2026
Bijnor News: अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा में 792 छात्र-छात्राएं हुए शामिल
01:30 AM, 19-Oct-2026
Bijnor News: उच्च प्राथमिक के 1773 विद्यार्थियों ने दी अनोखा प्रयास परीक्षा1773 upper primary students took the unique effort exam और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
01:29 AM, 19-Oct-2026
Bijnor News: तीन साल से बदहाल गजरौला-झलरा रोड, चलना मुश्किल
01:27 AM, 19-Oct-2026
प्रदेश में सिपाही तो नियमित भर्ती हो सकता है पर सफाई कर्मी नहीं : जुगल किशोरRegular recruitment of constables is possible in the state but not of sanitation workers: Jugal Kishore और पढ़ें
01:26 AM, 19-Oct-2026
Bijnor News: हबीबुर्रहमान के बनाए पुतले बढ़ाते हैं दशहरा की शोभा
01:24 AM, 19-Oct-2026