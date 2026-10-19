फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

Live

Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 19 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ

Mon, 19 Oct 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:00 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 19-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

विज्ञापन
Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

01:36 AM, 19-Oct-2026

Bijnor News: छह महीना पहले निकाह, अब फंदे पर लटका मिला महिला का शव

Married six months ago, woman's body found hanging और पढ़ें
01:34 AM, 19-Oct-2026

Bijnor News: वन दरोगा को कुचलने का प्रयास करने वाले तीन लकड़ी तस्कर पकड़े

Three timber smugglers arrested for trying to crush a forest ranger और पढ़ें
विज्ञापन
01:33 AM, 19-Oct-2026

Bijnor News: बाइक की टक्कर से बीएससी की छात्रा की मौत

BSc student dies in bike collision और पढ़ें
01:32 AM, 19-Oct-2026

Meerut News: मेरठ से लापता बालक, साहिबाबाद से मिला

Boy missing from Meerut found in Sahibabad और पढ़ें
01:32 AM, 19-Oct-2026

Bijnor News: अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा में 792 छात्र-छात्राएं हुए शामिल

792 students appeared in the Atul Maheshwari Scholarship Examination.
792 students appeared in the Atul Maheshwari Scholarship Examination. और पढ़ें
01:30 AM, 19-Oct-2026

Bijnor News: उच्च प्राथमिक के 1773 विद्यार्थियों ने दी अनोखा प्रयास परीक्षा

1773 upper primary students took the unique effort exam और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
01:29 AM, 19-Oct-2026

Bijnor News: तीन साल से बदहाल गजरौला-झलरा रोड, चलना मुश्किल

Gajraula-Jhalra road in bad condition for three years, difficult to walk on
Gajraula-Jhalra road in bad condition for three years, difficult to walk on और पढ़ें
01:27 AM, 19-Oct-2026

प्रदेश में सिपाही तो नियमित भर्ती हो सकता है पर सफाई कर्मी नहीं : जुगल किशोर

Regular recruitment of constables is possible in the state but not of sanitation workers: Jugal Kishore और पढ़ें
01:26 AM, 19-Oct-2026

Bijnor News: हबीबुर्रहमान के बनाए पुतले बढ़ाते हैं दशहरा की शोभा

The effigies made by Habibur Rahman enhance the beauty of Dussehra.
The effigies made by Habibur Rahman enhance the beauty of Dussehra. और पढ़ें
01:24 AM, 19-Oct-2026

Bijnor News: मई से राशन डीलरों को कमीशन नहीं मिलने पर सांसद ने उठाए सवाल

MP raises questions over ration dealers not receiving commission since May और पढ़ें
Load More
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed