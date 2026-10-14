शामली: सराफ की दुकान से करोड़ों की चोरी, तिजोरी भी ले गए; दुकान खोलने पर देखा अंदर का नाजारा देख उड़े होश

पुलिस के मौके पर नहीं पहुंचने का आरोप

दुकानदार दीपक ने आरोप लगाया कि घटना की सूचना पुलिस को देने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इसको लेकर व्यापारियों में नाराजगी है। हालांकि, पुलिस की ओर से मौके पर पहुंचने को लेकर अलग से कोई जानकारी सामने नहीं आई है।



घटना के बाद बाजार के व्यापारियों में चिंता का माहौल है। दुकानदारों ने चोरी की वारदात पर नाराजगी जताते हुए मामले का जल्द खुलासा करने और बाजार में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत बताई।



एएसपी बोले- जांच जारी, जल्द होगा खुलासा

एएसपी सुमित ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने जल्द घटना का खुलासा करने की बात कही है। अब पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि चोरी में कौन शामिल था और कितने मूल्य के आभूषण ले जाए गए।