शामली: सराफ की दुकान से करोड़ों की चोरी, तिजोरी भी ले गए; दुकान खोलने पर देखा अंदर का नाजारा देख उड़े होश
शामली में सराफ की दुकान में बड़ी चोरी! गांधी चौक के पास उमा ज्वेलर्स की छत में सेंध लगाकर चोर तिजोरी में रखे सोने-चांदी के जेवर ले गए। दुकानदार ने करोड़ों रुपये के आभूषण चोरी होने का दावा किया है। पुलिस जांच में जुटी है।
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मेरठ के सदर कोतवाली क्षेत्र में गांधी चौक के पास गोरखनाथ मंदिर के निकट स्थित सराफ की दुकान में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोर दुकान की छत में सेंध लगाकर अंदर घुसे और तिजोरी में रखे सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। दुकान संचालक ने चोरी हुए जेवरों की कीमत करोड़ों रुपये बताई है। बुधवार सुबह दुकान खोलने पर घटना का पता चला, जिसके बाद आसपास के व्यापारियों और स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई।
दुकान खोलने पहुंचे तो बिखरा मिला सामान
उमा ज्वेलर्स के संचालक दीपक और हर्ष ने बताया कि मंगलवार शाम को वे रोजाना की तरह दुकान बंद करके घर चले गए थे। बुधवार सुबह जब दुकान खोलकर अंदर पहुंचे तो वहां सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर दुकान की छत में सेंध लगी मिली।
इसके बाद तिजोरी की जांच की गई तो उसमें रखे सोने-चांदी के आभूषण गायब मिले। चोरी का पता चलते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दुकान से बड़ी मात्रा में जेवर चोरी होने की जानकारी मिलने पर आसपास के व्यापारी और स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए।
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छत में सेंध लगाकर तिजोरी तक पहुंचे चोर
चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए चोरों ने दुकान की छत में सेंध लगाई और अंदर प्रवेश किया। इसके बाद तिजोरी में रखे आभूषण लेकर फरार हो गए। दुकानदार ने चोरी हुए जेवरों की कीमत करोड़ों रुपये बताई है। हालांकि, चोरी गए आभूषणों की कुल मात्रा और वास्तविक कीमत का आधिकारिक आकलन सामने नहीं आया है।
गांधी चौक के पास बाजार के निकट हुई इस घटना ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यापारियों का कहना है कि सराफ की दुकान में इस तरह सेंध लगाकर चोरी होना चिंता का विषय है।
पुलिस के मौके पर नहीं पहुंचने का आरोप
दुकानदार दीपक ने आरोप लगाया कि घटना की सूचना पुलिस को देने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इसको लेकर व्यापारियों में नाराजगी है। हालांकि, पुलिस की ओर से मौके पर पहुंचने को लेकर अलग से कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
घटना के बाद बाजार के व्यापारियों में चिंता का माहौल है। दुकानदारों ने चोरी की वारदात पर नाराजगी जताते हुए मामले का जल्द खुलासा करने और बाजार में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत बताई।
एएसपी बोले- जांच जारी, जल्द होगा खुलासा
एएसपी सुमित ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने जल्द घटना का खुलासा करने की बात कही है। अब पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि चोरी में कौन शामिल था और कितने मूल्य के आभूषण ले जाए गए।