Shamli News: कलर कोडिंग से चलेंगे ई-रिक्शा, जाम से मिलेगी राहत

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शहर के फव्वारा चौक, दिल्ली रोड, मुजफ्फरनगर रोड, बड़ा बाजार और हनुमान धाम रोड पर दिनभर ई-रिक्शाे की आवाजाही रहती है। इन मार्गों पर अधिक संख्या में ई-रिक्शा पहुंचने से जाम की स्थिति बन जाती है। विज्ञापन

एआरटीओ प्रवेश कुमार ने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए ई-रिक्शाें की कलर कोडिंग व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इस संबंध में पुलिस विभाग के साथ समन्वय कर नियमों और व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसका उद्देश्य ई-रिक्शाें का संचालन व्यवस्थित करना और शहर को जाम की समस्या से राहत दिलाना है। शहर के फव्वारा चौक, दिल्ली रोड, मुजफ्फरनगर रोड, बड़ा बाजार और हनुमान धाम रोड पर दिनभर ई-रिक्शाे की आवाजाही रहती है। इन मार्गों पर अधिक संख्या में ई-रिक्शा पहुंचने से जाम की स्थिति बन जाती है।एआरटीओ प्रवेश कुमार ने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए ई-रिक्शाें की कलर कोडिंग व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इस संबंध में पुलिस विभाग के साथ समन्वय कर नियमों और व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसका उद्देश्य ई-रिक्शाें का संचालन व्यवस्थित करना और शहर को जाम की समस्या से राहत दिलाना है।

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शामली। शहर में ई-रिक्शाें के कारण लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए कलर कोडिंग व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत ई-रिक्शाें को अलग-अलग रंगों के आधार पर निर्धारित मार्गों पर चलाने की व्यवस्था बनाई जा सकती है। एआरटीओ और पुलिस विभाग मिलकर इस संबंध में नियम तैयार कर जल्द लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं।