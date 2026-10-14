Shamli News: कांधला से कृष्णा नदी तक 10 मीटर चौड़ी होगी सड़क

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लोक निर्माण विभाग ने सड़क के चौड़ीकरण के लिए 44 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा है। सड़क चौड़ी होने से वाहन चालकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। दरअसल, बुढ़ाना बस अड्डे से कृष्णा नदी तक सड़क की चौड़ाई फिलहाल करीब सात मीटर है। सड़क संकरी होने के कारण वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राजकुमार ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।

शामली। कांधला में बुढ़ाना बस अड्डे से कृष्णा नदी तक करीब सात किलोमीटर लंबी सड़क को 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा।