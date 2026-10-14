बिजनौर: धामपुर में बिना बारिश धंस गया स्टेट हाईवे, नगीना चौराहे पर बना गहरा गड्ढा, बाल-बाल बचा लोडेड डंपर
बिजनौर के धामपुर में नगीना चौराहे पर ज्योतिबा फुले पार्क के पास स्टेट हाईवे अचानक धंस गया। दो फीट से अधिक चौड़ा और कई फीट गहरा गड्ढा बनने से हादसे का खतरा बढ़ गया। स्थानीय लोगों ने बैरिकेड लगाकर रास्ते को सुरक्षित करने की कोशिश की।
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बिजनौर जनपद में धामपुर के व्यस्त नगीना चौराहे पर बुधवार सुबह उस समय खतरे की स्थिति बन गई, जब ज्योतिबा फुले पार्क के पास स्टेट हाईवे अचानक धंस गया। सड़क पर दो फीट से अधिक चौड़ा और कई फीट गहरा गड्ढा बन गया। गनीमत रही कि रात के दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। बुधवार सुबह स्थानीय लोगों ने एक लोडेड डंपर को गड्ढे में गिरने से बचा लिया। सड़क धंसने से वाहन चालकों और राहगीरों के लिए दुर्घटना का खतरा बना हुआ है।
सुबह घूमने निकले लोगों ने डंपर को गिरने से बचाया
स्थानीय निवासी ओंकार सिंह, दिनेश कुमार और विश्वास कुमार आदि ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 4:30 बजे वे घूमने निकले थे। इसी दौरान उनकी नजर सड़क पर बने गहरे गड्ढे पर पड़ी। उसी समय एक लोडेड डंपर गड्ढे की ओर बढ़ रहा था। लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए डंपर को उसमें गिरने से रोक लिया।
स्थानीय लोगों के मुताबिक, यदि डंपर गड्ढे में चला जाता तो वह उसमें फंस सकता था और बड़ा हादसा भी हो सकता था। व्यस्त चौराहे पर सड़क धंसने से दिन के समय भी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है।
बिना बारिश के सड़क धंसने से उठे सवाल
लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हो रही है। ऐसे में अचानक स्टेट हाईवे धंसने की वजह को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर आशंका जताई जा रही है कि सड़क के नीचे की जमीन पहले से खोखली रही होगी और पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण मिट्टी बैठ गई होगी। हालांकि, सड़क धंसने की वास्तविक वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
नगीना चौराहा धामपुर का महत्वपूर्ण और व्यस्ततम चौराहा है। ऐसे में यहां सड़क का धंसना वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। लोगों ने संबंधित विभाग से गड्ढे की जांच कराकर सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है।
लोगों ने लगाए बैरिकेड, विभागीय कार्रवाई का इंतजार
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उन्होंने घटना की सूचना लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दी, लेकिन तत्काल कार्रवाई नहीं होने से उनमें असंतोष है। हादसे की आशंका को देखते हुए नागरिकों ने गड्ढे के चारों ओर प्लास्टिक के बैरिकेड लगा दिए, ताकि वाहन चालक समय रहते सतर्क हो सकें।
लोगों ने मांग की कि केवल गड्ढे को भरने के बजाय सड़क के नीचे की स्थिति की भी जांच की जाए, जिससे दोबारा ऐसी घटना न हो। उनका कहना है कि व्यस्त चौराहे पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करना जरूरी है।
अवर अभियंता बोले- जल्द समाधान का प्रयास
लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता के अनुसार, मामला संज्ञान में लाया गया है। समस्या का जल्द समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। अब स्थानीय लोगों को विभागीय कार्रवाई और सड़क की मरम्मत का इंतजार है।