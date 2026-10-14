बिजनौर: धामपुर में बिना बारिश धंस गया स्टेट हाईवे, नगीना चौराहे पर बना गहरा गड्ढा, बाल-बाल बचा लोडेड डंपर

लोगों ने लगाए बैरिकेड, विभागीय कार्रवाई का इंतजार

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उन्होंने घटना की सूचना लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दी, लेकिन तत्काल कार्रवाई नहीं होने से उनमें असंतोष है। हादसे की आशंका को देखते हुए नागरिकों ने गड्ढे के चारों ओर प्लास्टिक के बैरिकेड लगा दिए, ताकि वाहन चालक समय रहते सतर्क हो सकें।



लोगों ने मांग की कि केवल गड्ढे को भरने के बजाय सड़क के नीचे की स्थिति की भी जांच की जाए, जिससे दोबारा ऐसी घटना न हो। उनका कहना है कि व्यस्त चौराहे पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करना जरूरी है।



अवर अभियंता बोले- जल्द समाधान का प्रयास

लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता के अनुसार, मामला संज्ञान में लाया गया है। समस्या का जल्द समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। अब स्थानीय लोगों को विभागीय कार्रवाई और सड़क की मरम्मत का इंतजार है।