नवरात्र : किसानों ने खरीदे ट्रैक्टर

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शहर के झिंझाना रोड स्थित ट्रैक्टर एजेंसी संचालक अमन निर्वाल ने बताया कि किसानों ने 11 ट्रैक्टर खरीदे। किसानों को साथ में विशेष उपहार भी दिए गए। झिंझाना रोड स्थित बाइक एजेंसी पर मैनेजर तुषार संगल ने बताया कि तीनों शोरूम से 100 से अधिक वाहनों की डिलीवरी हुई और 50 वाहनों की बुकिंग की गई।दिल्ली रोड एजेंसी पर अंकुर कुमार ने बताया कि लगभग 50 बाइक की डिलीवरी हुई और नई 25 की बुकिंग की गई। इसी रोड पर एजेंसी संचालक अजय अग्रवाल ने बताया कि उनके शोरूम से 55 वाहनों की डिलीवरी हुई और 50 की बुकिंग की गई। इनमें इलेक्ट्रिक स्कूटर आईक्यूब की 20 यूनिट शामिल हैं।कैराना रोड बुलेट एजेंसी पर आकांक्षा अग्रवाल ने बताया कि शोरूम से 30 बुलेट बाइक की बिक्री हुई। डायरेक्टर शरद पाल ने बताया कि उनके शोरूम से 40 बाइक बिकी और 25 वाहनों की बुकिंग हुई।