शामली अंकुश हत्याकांड: दो और आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, पैर में लगी गोली, पूछताछ में किए कई खुलासे

मुजफ्फरनगर की नई मंडी के मूल निवासी अंकुश 11 नवंबर को अपनी बहन मनीषा के यहां कस्बा बनत आए थे। आरोप है कि यहां उनके जीजा अरुण और उसके परिजनों ने पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी जीजा अरुण और उसके पिता संजीव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

शामली जनपद के बनत में हुए अंकुश हत्याकांड में पुलिस ने दो और आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को पुलिस की वांछित आरोपी आकाश और उसके दोस्त रविकांत से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने उनके कब्जे से दो तमंचे, दो खोखा कारतूस और चार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। घायल आरोपियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

आकाश और रविकांत से हुई पुलिस की मुठभेड़

एएसपी सुमित के अनुसार, शनिवार को मामले में वांछित आकाश और उसके दोस्त रविकांत की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से दो तमंचे, दो खोखा कारतूस और चार जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।



पूछताछ में सामने आए कुछ और नाम

घायल आरोपियों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। एएसपी के मुताबिक, पूछताछ में कुछ अन्य नाम भी सामने आए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।