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शामली में दर्दनाक हादसा: लकड़ी से भरे ट्रैक्टर का अगला हिस्सा दो दोस्तों पर गिरा, मौत; ग्रामीणों ने लगाया जाम

Wed, 28 Oct 2026 11:13 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 28 Oct 2026 11:13 AM IST
सार

शामली के हरीनगर गांव में लकड़ी से भरे ट्रैक्टर का अगला हिस्सा उठकर बाइक के पास खड़े दो युवकों पर गिर गया। हादसे में दोनों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने कार्रवाई और आर्थिक सहायता की मांग को लेकर जाम लगाया।

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Shamli Accident: Two Friends Killed After Overloaded Tractor Front Falls on Them, Villagers Block Road
युवकों के फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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शामली के बिडौली-चौसाना मार्ग पर हरीनगर गांव में देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। लकड़ी से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली का अगला हिस्सा अचानक उठकर बाइक के पास खड़े दो युवकों पर गिर गया। हादसे में दोनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस अधिकारियों के आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई और मृतकों के परिजनों को सरकारी सहायता दिलाने के आश्वासन के बाद जाम खोला गया।

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बाइक के पास खड़े होकर बात कर रहे थे दोनों दोस्त
झिंझाना थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव निवासी लोकेश (19) पुत्र जगदीश और अब्दुल समद (18) पुत्र इदरीश देर रात करीब 11:30 बजे हरीनगर गांव में अपनी मोटरसाइकिल के पास खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान बिडौली-चौसाना मार्ग पर चौसाना की ओर से लकड़ी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली बिडौली की तरफ आ रही थी।
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बताया गया कि ट्रॉली में लकड़ी अधिक मात्रा में भरी हुई थी। इसी दौरान ट्रैक्टर का अगला हिस्सा अचानक उठ गया और दोनों युवकों के ऊपर जा गिरा। हादसा इतना गंभीर था कि लोकेश और अब्दुल समद की मौके पर ही मौत हो गई।
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हादसे के बाद चालक फरार
घटना के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर मौके से भाग गया। हादसे की जानकारी मिलते ही ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हो गए। दो युवकों की मौत से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। इससे मार्ग पर आवागमन प्रभावित हुआ और मौके पर तनाव की स्थिति बन गई।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने और जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को सहायता दिलाने की मांग पर अड़े रहे।

कार्रवाई और सरकारी सहायता के आश्वासन पर खुला जाम
काफी मशक्कत के बाद पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया। क्षेत्राधिकारी हेमंत कुमार ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। साथ ही मृतकों के परिजनों को सरकारी सहायता दिलाने की बात कही। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया और यातायात बहाल हुआ।

पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव
पुलिस ने दोनों युवकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद दोनों परिवारों में शोक है। पुलिस की ओर से आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।

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