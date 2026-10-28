शामली में दर्दनाक हादसा: लकड़ी से भरे ट्रैक्टर का अगला हिस्सा दो दोस्तों पर गिरा, मौत; ग्रामीणों ने लगाया जाम

शामली के बिडौली-चौसाना मार्ग पर हरीनगर गांव में देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। लकड़ी से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली का अगला हिस्सा अचानक उठकर बाइक के पास खड़े दो युवकों पर गिर गया। हादसे में दोनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस अधिकारियों के आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई और मृतकों के परिजनों को सरकारी सहायता दिलाने के आश्वासन के बाद जाम खोला गया।

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