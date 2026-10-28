Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 28 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ

04:21 PM, 28-Oct-2026 करवा चौथ कल: मेरठ में रात 8:09 बजे होगा चंद्रोदय, रोहिणी नक्षत्र और शिव योग में मनेगा पर्व करवा चौथ 29 अक्तूबर को मनाया जाएगा। मेरठ में रात 8:09 बजे चंद्रोदय होगा। जानें रोहिणी नक्षत्र, शिव योग, पूजा विधि और व्रत के दौरान सेहत से जुड़ी जरूरी सलाह। और पढ़ें

04:00 PM, 28-Oct-2026 मेरठ:डीएम वीके सिंह बोले-शिक्षा-स्वास्थ्य में सुधार से ही विकसित होगा समाज, सरकारी स्कूलों को गोद लेने की अपील अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवॉर्ड समारोह में डीएम वीके सिंह ने शिक्षा और स्वास्थ्य को विकसित समाज की बुनियाद बताया। एसएसपी ने अनुशासन और गुरु सम्मान, जबकि मयंक अग्रवाल ने विद्यार्थियों को एआई अपनाने का संदेश दिया। और पढ़ें

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03:24 PM, 28-Oct-2026 मेरठ: दबथुवा में चकबंदी के खिलाफ किसानों का धरना, रागिनी के जरिए उठाई आवाज; 28 नवंबर तक का अल्टीमेटम मेरठ के सरधना क्षेत्र के दबथुवा गांव में चकबंदी प्रक्रिया को लेकर किसानों ने तहसील में धरना दिया। ग्रामीणों ने चकबंदी रिपोर्ट पर सवाल उठाए और रागिनी के जरिए विरोध जताते हुए 28 नवंबर तक चकबंदी निरस्त करने का निर्णय लेने की मांग की। और पढ़ें

02:31 PM, 28-Oct-2026 मेरठ: अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवॉर्ड्स 2026 में जुटे प्रधानाचार्य, शिक्षा के बदलते दौर पर मंथन मेरठ: अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवॉर्ड्स 2026 में जुटे प्रधानाचार्य, शिक्षा के बदलते दौर पर मंथन मेरठ: अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवॉर्ड्स 2026 में जुटे प्रधानाचार्य, शिक्षा के बदलते दौर पर मंथन और पढ़ें

01:26 PM, 28-Oct-2026 यूपी एमएलसी चुनाव: मेरठ में भाजपा के श्रीचंद शर्मा और दिनेश गोयल की शानदार जीत; जानिए दोनों के बारे में यूपी एमएलसी चुनाव में मेरठ-सहारनपुर सीट पर भाजपा के श्रीचंद और स्नातक पर दिनेश गोयल ने जीत दर्ज की है। दोनों सीटों पर लगातार दूसरी बार कमल खिला है। पहले राउंड से ही बढ़त बनाए रखी थी। 13,241 वोटों से श्रीचंद ने जीत दर्ज की, दिनेश गोयल ने 12,856 मतों से शिकस्त दी। और पढ़ें

01:25 PM, 28-Oct-2026 मेरठ: सुभाष नगर में संदिग्ध हालात में मुकेश की मौत, बहन ने लगाया हत्या का आरोप; पुलिस जांच में जुटी मेरठ: सुभाष नगर में संदिग्ध हालात में मुकेश की मौत, बहन ने लगाया हत्या का आरोप; पुलिस जांच में जुटी मेरठ: सुभाष नगर में संदिग्ध हालात में मुकेश की मौत, बहन ने लगाया हत्या का आरोप; पुलिस जांच में जुटी और पढ़ें

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01:25 PM, 28-Oct-2026 मेरठ: 17 हजार से अधिक लोगों पर कार्रवाई का मुद्दा उठा, संयुक्त व्यापार मंडल ने डीएम को सौंपा ज्ञापन मेरठ: 17 हजार से अधिक लोगों पर कार्रवाई का मुद्दा उठा, संयुक्त व्यापार मंडल ने डीएम को सौंपा ज्ञापन मेरठ: 17 हजार से अधिक लोगों पर कार्रवाई का मुद्दा उठा, संयुक्त व्यापार मंडल ने डीएम को सौंपा ज्ञापन और पढ़ें

01:14 PM, 28-Oct-2026 जीवांजलि: मेरठ में देवी चित्रलेखा देंगी सकारात्मक जीवन का संदेश, 30 अक्तूबर को होगा आध्यात्मिक सत्र अमर उजाला की ओर से 30 अक्तूबर को मेरठ के सीसीएसयू सभागार में ‘जीवांजलि : विचारों से बदलाव तक’ आध्यात्मिक सत्र होगा। देवी चित्रलेखा भजनों और प्रवचनों से प्रेम, भक्ति और सकारात्मक सोच का संदेश देंगी। और पढ़ें

01:00 PM, 28-Oct-2026 मेरठ: संदिग्ध हालात में गार्ड की मौत, शरीर पर चोट के निशान; बहन ने परिजनों पर लगाया हत्या का आरोप मेरठ के सिविल लाइन क्षेत्र के सुभाष नगर में करीब 45 वर्षीय गार्ड मुकेश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बहन ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। और पढ़ें