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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 28 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ

Wed, 28 Oct 2026 04:30 PM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 28 Oct 2026 04:30 PM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 28-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

04:21 PM, 28-Oct-2026

करवा चौथ कल: मेरठ में रात 8:09 बजे होगा चंद्रोदय, रोहिणी नक्षत्र और शिव योग में मनेगा पर्व

Karwa Chauth 2026: Moonrise in Meerut at 8:09 PM on October 29

करवा चौथ 29 अक्तूबर को मनाया जाएगा। मेरठ में रात 8:09 बजे चंद्रोदय होगा। जानें रोहिणी नक्षत्र, शिव योग, पूजा विधि और व्रत के दौरान सेहत से जुड़ी जरूरी सलाह।

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04:00 PM, 28-Oct-2026

मेरठ:डीएम वीके सिंह बोले-शिक्षा-स्वास्थ्य में सुधार से ही विकसित होगा समाज, सरकारी स्कूलों को गोद लेने की अपील

Meerut School Excellence Awards: DM VK Singh Urges Private Schools to Adopt Government Schools

अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवॉर्ड समारोह में डीएम वीके सिंह ने शिक्षा और स्वास्थ्य को विकसित समाज की बुनियाद बताया। एसएसपी ने अनुशासन और गुरु सम्मान, जबकि मयंक अग्रवाल ने विद्यार्थियों को एआई अपनाने का संदेश दिया।

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03:24 PM, 28-Oct-2026

मेरठ: दबथुवा में चकबंदी के खिलाफ किसानों का धरना, रागिनी के जरिए उठाई आवाज; 28 नवंबर तक का अल्टीमेटम

मेरठ के सरधना क्षेत्र के दबथुवा गांव में चकबंदी प्रक्रिया को लेकर किसानों ने तहसील में धरना दिया। ग्रामीणों ने चकबंदी रिपोर्ट पर सवाल उठाए और रागिनी के जरिए विरोध जताते हुए 28 नवंबर तक चकबंदी निरस्त करने का निर्णय लेने की मांग की।

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02:31 PM, 28-Oct-2026

मेरठ: अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवॉर्ड्स 2026 में जुटे प्रधानाचार्य, शिक्षा के बदलते दौर पर मंथन

मेरठ: अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवॉर्ड्स 2026 में जुटे प्रधानाचार्य, शिक्षा के बदलते दौर पर मंथन और पढ़ें
01:26 PM, 28-Oct-2026

यूपी एमएलसी चुनाव: मेरठ में भाजपा के श्रीचंद शर्मा और दिनेश गोयल की शानदार जीत; जानिए दोनों के बारे में

UP MLC Elections: BJP Shrichand Sharma and Dinesh Goyal Win Both Meerut Seats
यूपी एमएलसी चुनाव में मेरठ-सहारनपुर सीट पर भाजपा के श्रीचंद और स्नातक पर दिनेश गोयल ने जीत दर्ज की है। दोनों सीटों पर लगातार दूसरी बार कमल खिला है। पहले राउंड से ही बढ़त बनाए रखी थी। 13,241 वोटों से श्रीचंद ने जीत दर्ज की, दिनेश गोयल ने 12,856 मतों से शिकस्त दी। और पढ़ें
01:25 PM, 28-Oct-2026

मेरठ: सुभाष नगर में संदिग्ध हालात में मुकेश की मौत, बहन ने लगाया हत्या का आरोप; पुलिस जांच में जुटी

मेरठ: सुभाष नगर में संदिग्ध हालात में मुकेश की मौत, बहन ने लगाया हत्या का आरोप; पुलिस जांच में जुटी और पढ़ें
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01:25 PM, 28-Oct-2026

मेरठ: 17 हजार से अधिक लोगों पर कार्रवाई का मुद्दा उठा, संयुक्त व्यापार मंडल ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

मेरठ: 17 हजार से अधिक लोगों पर कार्रवाई का मुद्दा उठा, संयुक्त व्यापार मंडल ने डीएम को सौंपा ज्ञापन और पढ़ें
01:14 PM, 28-Oct-2026

जीवांजलि: मेरठ में देवी चित्रलेखा देंगी सकारात्मक जीवन का संदेश, 30 अक्तूबर को होगा आध्यात्मिक सत्र

Jeevanjali in Meerut: Devi Chitralekha to Share Message of Devotion and Positive Living on October 30

अमर उजाला की ओर से 30 अक्तूबर को मेरठ के सीसीएसयू सभागार में ‘जीवांजलि : विचारों से बदलाव तक’ आध्यात्मिक सत्र होगा। देवी चित्रलेखा भजनों और प्रवचनों से प्रेम, भक्ति और सकारात्मक सोच का संदेश देंगी।

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01:00 PM, 28-Oct-2026

मेरठ: संदिग्ध हालात में गार्ड की मौत, शरीर पर चोट के निशान; बहन ने परिजनों पर लगाया हत्या का आरोप

Meerut: Security Guard Found Dead Under Suspicious Circumstances, Sister Alleges Murder

मेरठ के सिविल लाइन क्षेत्र के सुभाष नगर में करीब 45 वर्षीय गार्ड मुकेश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बहन ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की।

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12:36 PM, 28-Oct-2026

मौसम: दीपावली से पहले मेरठ-बागपत की हवा फिर खराब, AQI 240 के पार; अगले 24 घंटे राहत के आसार कम

दीपावली से पहले मेरठ का AQI 240 और बागपत का 248 दर्ज किया गया। अगले 24 घंटे प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना कम है, जबकि मौसम में बदलाव से दो दिन बाद हवा सुधर सकती है।

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