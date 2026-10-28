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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 28 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ
Updated Wed, 28 Oct 2026 04:30 PM IST
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 28-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
लाइव अपडेट
करवा चौथ कल: मेरठ में रात 8:09 बजे होगा चंद्रोदय, रोहिणी नक्षत्र और शिव योग में मनेगा पर्व
करवा चौथ 29 अक्तूबर को मनाया जाएगा। मेरठ में रात 8:09 बजे चंद्रोदय होगा। जानें रोहिणी नक्षत्र, शिव योग, पूजा विधि और व्रत के दौरान सेहत से जुड़ी जरूरी सलाह।और पढ़ें
मेरठ:डीएम वीके सिंह बोले-शिक्षा-स्वास्थ्य में सुधार से ही विकसित होगा समाज, सरकारी स्कूलों को गोद लेने की अपील
अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवॉर्ड समारोह में डीएम वीके सिंह ने शिक्षा और स्वास्थ्य को विकसित समाज की बुनियाद बताया। एसएसपी ने अनुशासन और गुरु सम्मान, जबकि मयंक अग्रवाल ने विद्यार्थियों को एआई अपनाने का संदेश दिया।और पढ़ें
मेरठ: दबथुवा में चकबंदी के खिलाफ किसानों का धरना, रागिनी के जरिए उठाई आवाज; 28 नवंबर तक का अल्टीमेटम
मेरठ के सरधना क्षेत्र के दबथुवा गांव में चकबंदी प्रक्रिया को लेकर किसानों ने तहसील में धरना दिया। ग्रामीणों ने चकबंदी रिपोर्ट पर सवाल उठाए और रागिनी के जरिए विरोध जताते हुए 28 नवंबर तक चकबंदी निरस्त करने का निर्णय लेने की मांग की।और पढ़ें
मेरठ: अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवॉर्ड्स 2026 में जुटे प्रधानाचार्य, शिक्षा के बदलते दौर पर मंथनमेरठ: अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवॉर्ड्स 2026 में जुटे प्रधानाचार्य, शिक्षा के बदलते दौर पर मंथन और पढ़ें
यूपी एमएलसी चुनाव: मेरठ में भाजपा के श्रीचंद शर्मा और दिनेश गोयल की शानदार जीत; जानिए दोनों के बारे में
मेरठ: सुभाष नगर में संदिग्ध हालात में मुकेश की मौत, बहन ने लगाया हत्या का आरोप; पुलिस जांच में जुटीमेरठ: सुभाष नगर में संदिग्ध हालात में मुकेश की मौत, बहन ने लगाया हत्या का आरोप; पुलिस जांच में जुटी और पढ़ें
मेरठ: 17 हजार से अधिक लोगों पर कार्रवाई का मुद्दा उठा, संयुक्त व्यापार मंडल ने डीएम को सौंपा ज्ञापनमेरठ: 17 हजार से अधिक लोगों पर कार्रवाई का मुद्दा उठा, संयुक्त व्यापार मंडल ने डीएम को सौंपा ज्ञापन और पढ़ें
जीवांजलि: मेरठ में देवी चित्रलेखा देंगी सकारात्मक जीवन का संदेश, 30 अक्तूबर को होगा आध्यात्मिक सत्र
अमर उजाला की ओर से 30 अक्तूबर को मेरठ के सीसीएसयू सभागार में ‘जीवांजलि : विचारों से बदलाव तक’ आध्यात्मिक सत्र होगा। देवी चित्रलेखा भजनों और प्रवचनों से प्रेम, भक्ति और सकारात्मक सोच का संदेश देंगी।और पढ़ें
मेरठ: संदिग्ध हालात में गार्ड की मौत, शरीर पर चोट के निशान; बहन ने परिजनों पर लगाया हत्या का आरोप
मेरठ के सिविल लाइन क्षेत्र के सुभाष नगर में करीब 45 वर्षीय गार्ड मुकेश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बहन ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की।और पढ़ें
मौसम: दीपावली से पहले मेरठ-बागपत की हवा फिर खराब, AQI 240 के पार; अगले 24 घंटे राहत के आसार कम
दीपावली से पहले मेरठ का AQI 240 और बागपत का 248 दर्ज किया गया। अगले 24 घंटे प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना कम है, जबकि मौसम में बदलाव से दो दिन बाद हवा सुधर सकती है।और पढ़ें