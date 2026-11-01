शामली: कांधला में लावारिस हालत में मिली विदेशी महिला, 15 दिन पहले दिल्ली से हुई थी लापता, परिजनों को सौंपी

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शामली जिले के कांधला क्षेत्र में एक सप्ताह पहले अफ्रीका महाद्वीप के चाड गणराज्य की एक महिला लावारिस हालत में मिली थी। मानसिक रूप से बीमार इसरा (32) नामक इस महिला को पुलिस ने उसके परिजनों को सौंप दिया है। दिल्ली पुलिस ने इस महिला की गुमशुदगी पर 30 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था।

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कांधला क्षेत्र के गांव जसाला के निकट 23 अक्तूबर को ग्रामीणों ने इस महिला को घूमते हुए देखा था। उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने महिला से पूछताछ की, लेकिन वह अपने बारे में सही जानकारी नहीं दे सकी। वह अरबी भाषा बोल रही थी, जिसके बाद उसे वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया। काउंसिलिंग के दौरान महिला ने पहले खुद को सूडान का निवासी बताया था।

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पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने बताया कि महिला के विदेशी होने का पता चलने पर लखनऊ में विदेशी पंजीकरण अधिकारी से संपर्क किया गया। फोटो भेजने के बाद जानकारी मिली कि महिला चाड गणराज्य की रहने वाली है और उसका नाम इसरा है। इसरा मानसिक रूप से बीमार है। उसके पिता, भाई और मां करीब छह महीने से मेडिकल वीजा पर नोएडा में उसका इलाज कराने के लिए आए हुए हैं। उनका वीजा फरवरी 2027 तक वैध है।



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