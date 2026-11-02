Shamli News: सिटी में आज

विज्ञापन



जिला अस्पताल में दिव्यांग जांच प्रमाणपत्र शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे।

शोभायात्रा

गांव बाबरी में महर्षि वाल्मीकि मंदिर में मूर्ति स्थापना और शोभायात्रा का आयोजन सुबह नौ बजे।

क्रिकेट मैच

गांव सिंभालका स्थित एकेडमी में शामली और सिंभालका की टीम के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन सुबह 10 बजे।

श्रीमद् भागवत कथा

कांधला के सिद्ध पीठ श्री माता वैष्णो देवी मंदिर एवं रामलीला मैदान में श्रीमद् भागवत कथा का चौथा दिन दोपहर दो बजे।

शिविर