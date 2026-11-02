शामली: पेड़ पर लटका मिला गांव के चौकीदार का शव, 20 घंटे से था लापता, पुलिस की जांच में सामने आई ये बात

गढ़ी पुख़्ता थानाक्षेत्र के गांव धनेना में ग्राम चौकीदार मोहकम (58) का शव पेड़ पर लटका मिला है। वह रविवार दोपहर बाद से लापता थे। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

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जानकारी के अनुसार, ग्राम चौकीदार मोहकम रविवार को दोपहर बाद घर से निकले थे और रात तक नहीं लौटे। परिजनों ने उनकी तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका था। सोमवार सुबह ग्रामीणों ने एक किसान के खेत में लगे अमरूद के पेड़ पर उनका शव लटका हुआ देखा।घटना की सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पेड़ से उतारा और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। जांच अधिकारी, थाना प्रभारी शिवदत्त ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। हालांकि, मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। परिजनों की ओर से अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।