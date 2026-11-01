{"_id":"6ae6d1295bc63ca97e0f8ad9","slug":"baghpat-police-encounter-with-two-suspects-who-shot-three-people-in-khera-islampur-both-sustained-gunshot-2026-11-01","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बागपत: खेड़ा इस्लामपुर में तीन लोगों को गोली मारने वाले दो आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, पैर में लगी गोली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन

बड़ौत स्थित खेड़ा इस्लामपुर गांव में रास्ते के विवाद में हुए संघर्ष के दौरान फायरिंग और धारदार हथियारों से हमला करने वाले दो आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से दो तमंचे, चार कारतूस बरामद किए हैं।

Trending Videos

31 अक्तूबर को खेड़ा इस्लामपुर निवासी तेजू पुत्र हुकमी ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। रास्ते से हटने के विवाद को लेकर कुछ लोगों ने पथराव किया और धारदार हथियारों से हमला करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। हमले में बिहारी, बिल्टू और सोनू समेत 16 लोग घायल हुए थे। इनमें दो महिलाएं और एक युवती भी शामिल थीं। राजकुमार, विक्रम और हरबीर को गोली लगी थी। पुलिस ने 13 नामजद और कुछ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।



विज्ञापन

विज्ञापन

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस रात के समय अभियान चला रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि लुहारी गांव के जंगल में ट्यूबवेल पर दो संदिग्ध बैठे हैं। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की तो दोनों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान दिनेश उर्फ छोटू और मनवीर उर्फ मन्नू निवासी खेड़ा इस्लामपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। कोतवाली प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी ने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।

