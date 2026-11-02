फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Woman dies at Rangana Farm; body found on bed

Shamli News: रंगाना फार्म में महिला की मौत, बेड पर मिला शव

Mon, 02 Nov 2026 01:15 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Mon, 02 Nov 2026 01:15 AM IST
विज्ञापन
Woman dies at Rangana Farm; body found on bed
झिंझाना के गांव रंगाना फार्म में महिला की मौत के मामले में जानकारी लेती पुलिस। संवाद
झिंझाना (शामली)। गांव रंगाना फार्म में संदिग्ध हालात में बुजुर्ग महिला कश्मीर कौर (70) की मौत हो गई। महिला का शव घर में बेड पर मिला। वह घर पर अकेली रहती थी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। परिजनों ने बीमारी में मौत बताते हुए पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
विज्ञापन

कश्मीर कौर गांव रंगाना फार्म में अपने घर में अकेली रहती थी। पड़ोसी बछित्तर सिंह ने बताया कि सुबह महिला के घर का दरवाजा नहीं खुला तो ग्रामीणों ने दीवार फांदकर घर में देखा तो महिला बेड पर मृत अवस्था में मिली। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। ग्रामीणों ने बताया कि मृतका के पति और दो पुत्रों की पूर्व में मौत हो चुकी है। उ
विज्ञापन

नकी पुत्रवधू हरियाणा में रहती है। महिला की मौत की सूचना पर मृतक के भाई करनाल निवासी वृषा सिंह व अन्य रिश्तेदार गांव में पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बताया कि महिला लंबे समय से बीमार रहती थी। उन्होंने बीमारी से मौत होना बताकर पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

जांच अधिकारी कोतवाली प्रभारी विरेंद्र कसाना ने बताया कि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया और न ही कोई तहरीर दी है। शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed