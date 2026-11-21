शामली के थानाभवन की अस्पताल कॉलोनी में शनिवार सुबह एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 30 वर्षीय रूपा घर की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में पंखे से लटकी मिली। परिजन उसे नीचे उतारकर आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। उसकी तीन छोटी बेटियां हैं।



फोन नहीं उठाया तो दोस्त को घर भेजा

मृतका की पहचान रूपा (30) पत्नी मोहित निवासी अस्पताल कॉलोनी, थानाभवन के रूप में हुई है। मूल रूप से बिहार के पटना की रहने वाली रूपा की शादी करीब आठ वर्ष पहले मोहित के साथ हुई थी। उसकी तीन बेटियां काजल (5), नैना (3) और खुशी (1) हैं।

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बताया गया कि शनिवार सुबह करीब नौ बजे रूपा घर की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में पंखे से लटकी मिली। फोन नहीं उठने पर पति मोहित ने अपने एक मित्र को घर जाकर पता करने के लिए भेजा था। इसके बाद परिजनों ने कमरे में जाकर देखा तो रूपा पंखे से लटकी हुई थी।