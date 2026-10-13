Shamli News: थानाभवन चीनी मिल पर 71.27 करोड़ बकाया, डीएम ने जताई नाराजगी

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सोमवार को कलक्ट्रेट में आयोजित बैठक में डीएम ने जिले की तीनों चीनी मिलों शामली, ऊन और थानाभवन के गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा की। थानाभवन चीनी मिल पर कुल 301.60 करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य के सापेक्ष 230.33 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है। इस तरह मिल पर अभी 71.27 करोड़ रुपये बकाया हैं। वहीं, शामली चीनी मिल ने 323.19 करोड़ और ऊन चीनी मिल ने 267.03 करोड़ रुपये का शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया है।तीनों मिलों में मरम्मत का काम जारीबैठक में बताया कि शामली चीनी मिल में 85 प्रतिशत, ऊन में 78 प्रतिशत और थानाभवन में 76.25 प्रतिशत मरम्मत और रखरखाव का काम पूरा हो चुका है। डीएम ने तीनों मिलों को समय से संचालन शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला गन्ना अधिकारी आरएस कुशवाहा, खांडसारी अधिकारी, शामली चीनी मिल के वाइस प्रेसिडेंट संजय शर्मा, ऊन मिल के वाइस प्रेसिडेंट डॉ. कुलदीप पिलानिया और थानाभवन मिल के यूनिट हेड जीवी सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।