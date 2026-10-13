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Shamli News: सामूहिक विवाह में 86 जोड़ों ने थामा एक-दूजे का हाथ

Tue, 13 Oct 2026 01:04 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Tue, 13 Oct 2026 01:04 AM IST
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86 couples tied the knot at a mass wedding.
कैराना में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह संपन्न होने के बाद मौजूद जोड़े और अति​थ
शामली। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सोमवार को कैराना के एक मैरिज होम में 86 जोड़ों का विवाह विधि-विधान से संपन्न कराया गया। इनमें 28 हिंदू और 58 मुस्लिम जोड़े शामिल रहे। एमएलसी वीरेंद्र सिंह ने नवदंपतियों को आशीर्वाद देकर सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना की।
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एमएलसी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि योजना में प्रति जोड़ा एक लाख रुपये निर्धारित हैं। इसमें 64 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। 21 हजार रुपये की वैवाहिक उपहार सामग्री और वस्त्र दिए जाते हैं, जबकि 15 हजार रुपये तक विवाह की अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च किए जाते हैं। समारोह में नवदंपतियों को लड्डू और ड्राईफ्रूट्स की टोकरियां भी वितरित की गईं। कार्यक्रम का संचालन जिला समाज कल्याण अधिकारी रीतू रस्तोगी ने किया।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी रीतू रस्तोगी, ब्लॉक प्रमुख कांधला डॉ. विनोद मलिक, ग्राम प्रधान गुर्जरपुर रणबीर सिंह, खंड विकास अधिकारी रोहित शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। एमएलसी ने नवदंपतियों को विवाह प्रमाणपत्र भी वितरित किए।
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तीन लाख रुपये तक आय वाले कर सकते हैं आवेदन
जिला समाज कल्याण अधिकारी रीतू रस्तोगी ने बताया कि तीन लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले पात्र परिवार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष से बायोमीट्रिक और फेशियल उपस्थिति के बाद ही विवाह-निकाह कराया जा रहा है। खंड विकास अधिकारी रोहित शर्मा ने कहा कि पात्र जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।
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