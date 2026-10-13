Shamli News: आशा-संगिनी कार्यकर्ताओं का सीएमओ कार्यालय पर चार घंटे धरना

आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठा रही हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण उन्हें धरना जारी रखना पड़ रहा है। आशा व संगिनी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया और संबंधित अधिकारियों से समस्याओं का समाधान कराने की मांग की।आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वे गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और अन्य जरूरतमंद लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के साथ विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भी सहयोग करती हैं। आशाओं ने मानदेय 21 हजार रुपये और संगिनी का मानदेय 26 हजार रुपये देने की मांग रखी। इस अवसर पर सुमित्रा, सरला, सुनीता, प्रमिला और नीतू आदि मौजूद रही।