Shamli News: नौकरी लगवाने के नाम पर 4.66 लाख रुपये हड़पने का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

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शिकायत में विनोद कुमार ने बताया कि गांव के ही श्रवण ने उनके बेटे जतिन की भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स में नौकरी लगवाने के नाम पर 4.66 लाख रुपये लिए थे। इसमें अलग-अलग बैंक खातों में रकम भेजने के साथ ही 60 हजार रुपये नकद दिए गए। आरोप है कि रकम लेने के बाद श्रवण ने जतिन को मैनपुरी के किशनी में 15 दिन की ट्रेनिंग कराई। इसके बाद रेलवे में बुकिंग क्लर्क की नौकरी लगवाने के नाम पर उसे कपूरथला के पास डडवंडी रेलवे स्टेशन ले जाया गया। वहां जतिन से करीब छह माह तक काम कराया गया।उसे तीन माह तक 19,900 रुपये प्रतिमाह वेतन भी दिया गया, लेकिन बाद में वेतन देना बंद कर दिया गया। विनोद कुमार के मुताबिक, शक होने पर जब उन्होंने श्रवण से रकम वापस मांगी तो आरोपी ने दो लाख रुपये और देने अथवा दो अन्य लड़के उपलब्ध कराने का दबाव बनाया। शिकायतकर्ता ने पुलिस को दो फर्जी एडमिट कार्ड और बैंक स्टेटमेंट की प्रतियां भी सौंपी हैं। जांच अधिकारी थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार कसाना ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।