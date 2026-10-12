Shamli News: महाराज अग्रसेन के भजनों पर झूमे लोग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजा अग्रसेन की पूजा-अर्चना और दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। आचार्य चंचल शर्मा के सान्निध्य में पंडित हिमांशु मुंडेपी, सुधीर मुंडेपी, हितेश नवानी एवं अवधेश शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न कराई। इस दौरान 108 ज्योत प्रज्वलित की गईं।भजन संध्या में राजेश गोयल ‘रिंकू’ (सिरसा) और दिल्ली से आईं भावना स्वरांजलि ने भजनों की प्रस्तुति दी। मैं अग्रसेन का वंशज हूं और आए शरण तुम्हारी महाराज अग्रसेन जैसे भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे।कार्यक्रम में अग्रवाल गौरव एवं अंतरराष्ट्रीय कथावाचक अरविंद दृष्टा महाराज का सान्निध्य रहा। पूर्व विधायक तेजेंद्र निर्वाल, ट्रस्ट के संरक्षक एवं पूर्व विधायक राजेश्वर कुमार बंसल तथा नगर पालिका परिषद शामली के चेयरमैन अरविंद संगल उपस्थित रहे।ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. आकाश गुप्ता ने कहा कि 2000 से अधिक लोगों और 400 से ज्यादा परिवारों का एक साथ जुटना समाज की एकजुटता और आपसी विश्वास का प्रमाण है। महाराजा अग्रसेन जी के समानता, सहयोग और सामाजिक समरसता के आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना ऐसे आयोजनों का उद्देश्य है। कार्यक्रम की सफलता में ट्रस्ट पदाधिकारियों, सदस्यों, युवा संरक्षक मंडल और आयोजन समिति का विशेष योगदान रहा। महाराजा अग्रसेन की महाआरती कर समाज की सुख-समृद्धि और देश की खुशहाली की कामना की गई।