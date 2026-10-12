Shamli News: राम सीता मिलन और नारद मोह के मंचन में गूंजे जयकारे

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शहर के मंदिर हनुमान टीला हनुमान में शनिवार देर रात फुलवारी लीला का सुंदर मंचन किया गया। फूलों से सजी वाटिका, आकर्षक सजावट और मधुर भजनों के बीच भगवान श्रीराम और माता सीता के प्रथम मिलन का प्रसंग जीवंत हो उठा। कलाकारों के भावपूर्ण अभिनय को देखकर दर्शक भावविभोर हो गए। मुख्य अतिथि समाजसेवी एवं आईआईके के अध्यक्ष विशाल गुप्ता रहे।राम की भूमिका आकाश धीमान, लक्ष्मण की भूमिका उज्ज्वल नामदेव, माता सीता की भूमिका वंश राजपूत और गुरु विश्वामित्र की भूमिका विपिन शांडिल्य ने निभाई। रामलीला समिति के अध्यक्ष सलिल द्विवेदी, राजकुमार मित्तल, शरद द्विवेदी, मुकुल द्विवेदी, पुनीत द्विवेदी, पंडित दिनेश पाठक, उत्तम नामदेव, आदेश शर्मा, दीपक सैनी, लाल सिंह लचक, रमेश धीमान रहे। गढ़ीपुख्ता के गांव हथछोया की चौपाल में चल रही रामलीला के दूसरे दिन नारद मोह प्रसंग का मंचन किया गया। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अनिल तोमर, रणवीर सिंह तोमर, जसवीर तोमर, महावीर तोमर, प्रेम सिंह दिलावरा, विनोद तोमर, बृजपाल तोमर, अरुण तोमर, आदेश तोमर आदि रहे।कांधला में कैराना रोड स्थित श्री रामलीला मैदान मंडप पंचवटी में रामलीला के दौरान सीता स्वयंवर, लक्ष्मण-परशुराम संवाद और श्रीराम-सीता विवाह के प्रसंगों का मंचन किया गया। गोशाला भवन में श्रीराम के राजतिलक की घोषणा, कैकेयी के दो वरदान मांगने और श्रीराम के वनवास जाने के प्रसंगों का मंचन किया गया। श्रीराम के साथ लक्ष्मण और सीता वन के लिए चले तो लोग भी गमगीन हो गए।