संगठन की मजबूती भाजपा की बड़ी ताकत : ओझा
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Mon, 12 Oct 2026 01:15 AM IST
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शामली। भाजपा कार्यालय पर रविवार को संगठनात्मक बैठक में उत्तर प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी अनंत कुमार ओझा ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर आगामी एमएलसी स्नातक-शिक्षक चुनाव और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने और जनसंपर्क बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है।
अनंत कुमार ओझा ने कहा कि कार्यकर्ता केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएं। चुनावी सफलता के लिए आपसी समन्वय, अनुशासन और नियमित जनसंपर्क जरूरी है।
उन्होंने एमएलसी स्नातक एवं शिक्षक चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची का अध्ययन करने, पात्र मतदाताओं से संपर्क स्थापित करने और उनकी समस्याओं व सुझावों को समझने पर जोर दिया। साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और जनता के बीच लगातार बने रहने की अपील की।
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इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश राणा, एमएलसी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल, क्षेत्रीय महामंत्री हरीश ठाकुर, जिला प्रभारी राजा वर्मा, एमएलसी वीरेंद्र सिंह, पूर्व विधायक तेजेंद्र निर्वाल, अरविंद संगल, राजेश मलिक, रूबी चौधरी, अनिल चौहान मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष रामजीलाल कश्यप ने की और संचालन जिला महामंत्री मानस संगल ने किया।
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अनंत कुमार ओझा ने कहा कि कार्यकर्ता केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएं। चुनावी सफलता के लिए आपसी समन्वय, अनुशासन और नियमित जनसंपर्क जरूरी है।
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उन्होंने एमएलसी स्नातक एवं शिक्षक चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची का अध्ययन करने, पात्र मतदाताओं से संपर्क स्थापित करने और उनकी समस्याओं व सुझावों को समझने पर जोर दिया। साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और जनता के बीच लगातार बने रहने की अपील की।
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इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश राणा, एमएलसी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल, क्षेत्रीय महामंत्री हरीश ठाकुर, जिला प्रभारी राजा वर्मा, एमएलसी वीरेंद्र सिंह, पूर्व विधायक तेजेंद्र निर्वाल, अरविंद संगल, राजेश मलिक, रूबी चौधरी, अनिल चौहान मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष रामजीलाल कश्यप ने की और संचालन जिला महामंत्री मानस संगल ने किया।