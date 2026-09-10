तनाव से तंग जिंदगी: आठ माह में 2521 ने की आत्महत्या की कोशिश, 9150 के मन में आए आत्मघाती विचार

वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. रवि राणा का कहना है कि आत्मघाती कदम तात्कालिक आवेश का नतीजा नहीं बल्कि लंबे समय से अंदर घुट रही समस्याओं का विस्फोट होता है। इसके प्रमुख कारणों में गहरा अवसाद, बेरोजगारी, माली तंगी, दांपत्य व प्रेम संबंधों में बिखराव, घरेलू कलह, अकेलापन, असफलता का खौफ और नशे की आदत मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।



शास्त्रीनगर की एक महिला ने दांपत्य संबंधों में खटास के चलते गंभीर अवसाद में आकर दो बार विषपान कर जान देने की कोशिश की मगर परिजनों की मुस्तैदी से उन्हें बचा लिया गया। अब उनकी मेडिकल में काउंसिलिंग चल रही है।



जागृति विहार के एक युवक ने प्रेमिका से अनबन के बाद क्षुब्ध होकर सीलिंग फैन से फंदा लगाने का प्रयास किया। ऐन वक्त पर स्वजनों के देख लेने से अनहोनी टल गई। मेडिकल में काउंसिलिंग के बाद अब युवक ठीक है।